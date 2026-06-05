КТЖ предупредила о возможных изменениях в расписании поездов
В этом году планируется отремонтировать 1577 километров путей, а общая протяженность модернизируемых участков превышает 3 тысячи километров.
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В Казахстане продолжается масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры. АО «НК «Қазақстан темір жолы» реализует проекты по обновлению более 3 тысяч километров железнодорожных линий, что должно повысить безопасность движения, пропускную способность сети и надежность перевозок.
Более тысячи километров уже обновлены
На сегодняшний день модернизация завершена на 1209 километрах железнодорожного пути. Работы выполнены на участках Кызылжар – Саксаульская, Алтынколь – Жетыген и Аксу – Жана-Семей.
В компании сообщили, что все работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками, а завершить проекты планируется в 2026 году.
Ремонтные работы идут по всей стране
Параллельно КТЖ реализует ежегодную ремонтно-путевую кампанию. В 2026 году запланирован ремонт 1577 километров железнодорожных путей.
Работы стартовали в феврале в южных регионах страны. По итогам первого квартала уже отремонтировано 288 километров путей. С наступлением летнего сезона ремонтные бригады приступили к работам во всех регионах Казахстана.
Возможны изменения в графике поездов
Для проведения модернизации и ремонта железнодорожникам необходимы так называемые технологические окна — временные перерывы в движении поездов, во время которых специалисты могут безопасно выполнять работы на путях.
Продолжительные технологические окна предусмотрены на направлениях Астана – Алматы, Астана – Тобол, Кокшетау – Костанай, Кандыагаш – Тобол, Астана – Павлодар и Арысь – Сарыагаш.
Эти маршруты относятся к числу наиболее загруженных в стране, поэтому на отдельных участках временно вводятся ограничения скорости движения поездов. В КТЖ предупреждают, что это может повлиять на расписание пассажирских составов и сроки доставки грузов.
Пассажиров просят отнестись с пониманием
В национальной компании подчеркивают, что все работы направлены на повышение безопасности перевозок, увеличение пропускной способности железнодорожной сети и улучшение качества транспортных услуг.
В связи с этим КТЖ просит пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением масштабных инфраструктурных работ.
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