КТЖ продолжает работу в штатном режиме после сообщений о задержании руководителей

АО «НК «Қазақстан темір жолы» прокомментировало сообщения от 12 ноября 2026 года о задержании председателя правления компании и главы АО «Самрук-Қазына» в рамках досудебного расследования. В компании заявили, что продолжают работать в штатном режиме.

В КТЖ сообщили, что оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам, обеспечивая необходимое взаимодействие и предоставляя запрашиваемую информацию и материалы в соответствии с законодательством Казахстана.

При этом в компании отметили, что на момент публикации заявления не располагают дополнительными сведениями по данному вопросу, кроме информации, озвученной публично.

Ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, в КТЖ подчеркнули, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Поэтому компания пока не может предоставить дополнительные комментарии.

Также в национальной компании заверили, что КТЖ и организации ее группы продолжают деятельность в обычном режиме. Все обязательства перед инвесторами, кредиторами, международными финансовыми институтами и деловыми партнерами сохраняют силу и исполняются в соответствии с действующими соглашениями.