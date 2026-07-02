Пассажиры пожаловались на длительную задержку поезда Астана – Павлодар

В социальных сетях появилась информация о длительной остановке электропоезда сообщением Астана – Павлодар на перегоне Шидерты – Экибастуз, передает корреспондент BAQ.KZ.

Автор публикации сообщил, что состав простоял более часа. По его словам, в поезде находились в том числе дети и подростки.

В компании, осуществляющей пассажирские перевозки, подтвердили факт задержки и пояснили, что причиной стала техническая неисправность впереди следовавшего грузового поезда.

"Электропоезд №7502 сообщением Нурлы Жол – Павлодар был задержан на перегоне Шидерты в связи с остановкой по технической причине впереди следовавшего грузового поезда. Движение электропоезда было сразу же возобновлено после освобождения пути следования. Приносим свои извинения за доставленные временные неудобства", – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Вместе с тем авторы публикации утверждают, что поезд прибыл в конечный пункт назначения с опозданием почти на два часа. Они также обратились к АО "Қазақстан темір жолы" и Главной транспортной прокуратуре с просьбой дать разъяснения по поводу произошедшего.