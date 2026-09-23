КТЖ разъяснило информацию о повышении тарифа на услуги магистральной сети
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АО «НК «КТЖ» опровергло недостоверную информацию, распространяемую в некоторых СМИ, о повышении тарифа на услуги магистральной железнодорожной сети.
На сколько изменится тариф
По итогам рассмотрения заявки Комитет по регулированию естественных монополий утвердил повышение уровня тарифа на услуги МЖС.
В 2026 году тариф увеличится на 24%. Новый уровень тарифа вводится с 21 сентября 2026 года.
В 2027 году повышение тарифа не предусмотрено. На 2028-2030 годы установлена ежегодная индексация на 3%.
Что с социально значимыми товарами
Публичные слушания по вопросу повышения тарифа состоялись 31 июля 2026 года.
При этом тарифы на социально значимые продовольственные товары и сжиженный газ останутся без изменений в период с 2026 по 2030 год.
На что направят дополнительные средства
Как отмечают в КТЖ, изменение регулируемых тарифов на услуги МЖС связано с реализацией проектов развития Трансказахстанского железнодорожного коридора.
В числе ключевых проектов – строительство новых железнодорожных линий «Мойынты – Кызылжар» и «Бахты – Аягоз».
Подробная информация об изменении уровня тарифа размещена на корпоративном сайте АО «НК «КТЖ».
В компании призвали при получении информации о тарифах на услуги компании руководствоваться официальными данными, опубликованными на корпоративном сайте railways.kz.
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