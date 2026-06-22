КТЖ создаст единую цифровую сеть на железных дорогах Казахстана

Национальная компания "Қазақстан темір жолы" совместно с АО "Транстелеком" приступает к реализации масштабного проекта по созданию единой цифровой сети LTE-R на железных дорогах страны.

Проект предусматривает строительство современной телекоммуникационной инфраструктуры вдоль более чем 20 тысяч километров железнодорожных линий. Для этого планируется установить около трех тысяч объектов радиосвязи.

Новая сеть позволит объединить в единое цифровое пространство локомотивы, диспетчерские центры, железнодорожную инфраструктуру и системы управления движением поездов.

В КТЖ отмечают, что технология LTE-R станет базовой платформой для дальнейшей цифровизации отрасли. На ее основе планируется внедрять SMART-локомотивы, цифровые станции и вокзалы, интеллектуальные системы мониторинга и современные сервисы для пассажиров.

Одним из ключевых преимуществ проекта станет передача данных в режиме реального времени между всеми участниками перевозочного процесса. Это позволит повысить безопасность движения поездов, сократить время реагирования на внештатные ситуации и снизить влияние человеческого фактора.

Кроме того, новая сеть поможет перейти от планового обслуживания инфраструктуры к прогнозному ремонту на основе анализа данных, а также внедрить современные системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

Особое значение проект имеет для международных транспортных коридоров. Сеть охватит основные транзитные маршруты, связывающие Казахстан с Китаем, Россией, странами Центральной Азии, Кавказом и Европой.

По данным КТЖ, мировой опыт показывает, что использование подобных цифровых технологий позволяет увеличить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры на 15–30%, повысить безопасность перевозок и снизить эксплуатационные расходы.

В перспективе LTE-R станет основой для внедрения железнодорожных технологий нового поколения, включая решения на базе сетей 5G и международного стандарта FRMCS.