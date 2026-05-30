КТЖ тестирует пилотный проект по цифровизации багажных перевозок

АО «Пассажирские перевозки» с 22 мая 2026 года тестирует пилотный проект по цифровизации процессов оформления и сопровождения багажа и грузобагажа. Пилотный проект реализуется на маршруте поезда №9/10 сообщением «Нурлы Жол – Алматы-2» и охватывает багажные отделения станций Нурлы Жол, Караганда и Алматы-2.

Новая цифровая система направлена на повышение прозрачности операций, упрощение учета багажа и грузобагажа, а также минимизацию человеческого фактора при оформлении перевозок. Решение предусматривает единый цифровой жизненный цикл отправки — от оформления до сопровождения багажа по маршруту следования.

Платформа поддерживает работу через оператора станции, а также self-service сценарии на базе WMS — системы управления складскими процессами.

Стоит отметить, что данное цифровое решение разработано студентами Astana IT University в рамках сотрудничества с АО «Пассажирские перевозки» по программе дуального обучения. В ходе работы над проектом студенты получили возможность применить свои знания на практике, участвуя в решении реальных производственных задач.

В дальнейшем АО «Пассажирские перевозки» планирует поэтапное внедрение цифрового решения во всех багажных отделениях.