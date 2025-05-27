АО "НК "Қазақстан темір жолы" уволило двух проводников поезда после внутреннего расследования, выявившего факт незаконной продажи места, предназначенного для лиц с ограниченными возможностями, передаёт BAQ.KZ.

Нарушение было зафиксировано на вокзале Алматы-2 в ходе проверки.

Кроме того, в ходе служебного расследования установлено, что один из проводников курил табачное изделие в тамбуре поезда. По итогам проверки начальнику поезда объявлен строгий выговор.

В КТЖ заявили о политике нулевой терпимости к таким нарушениям и подчеркнули, что подобные проверки будут проводиться во всех пассажирских поездах.

Компания призывает пассажиров сообщать о случаях незаконной продажи билетов, безбилетного провоза и перепродажи мест.