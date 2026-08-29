КТЖ внедрит LTE-R, ИИ и интеллектуальный центр управления железными дорогами
КТЖ и Huawei намерены усилить кибербезопасность.
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АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Huawei расширят сотрудничество в сфере цифровизации железнодорожной отрасли Казахстана. Стороны обсудили внедрение новых технологических решений для повышения безопасности и эффективности работы железнодорожной сети.
Председатель правления КТЖ Елжас Отыншиев встретился со старшим вице-президентом Huawei по корпоративным продажам Лео Ченом. В ходе переговоров стороны подвели итоги текущего взаимодействия и определили направления дальнейшей технологической модернизации.
Одним из ключевых проектов станет развертывание сети связи LTE-R — специализированного стандарта для железнодорожного транспорта. Система обеспечит стабильную передачу данных и улучшит координацию движения поездов.
Также планируется создание современного центра обработки данных с использованием вычислительных решений Huawei для аналитических систем и технологий искусственного интеллекта.
Еще одним направлением станет запуск Интеллектуального центра управления (IOC). Он позволит в режиме реального времени контролировать технологические процессы, визуализировать работу железнодорожной сети и оперативно принимать управленческие решения.
Кроме того, КТЖ и Huawei намерены усилить кибербезопасность компании за счет создания специализированного центра защиты цифровой инфраструктуры.
В КТЖ отметили, что сотрудничество с Huawei направлено на ускорение цифровой трансформации и внедрение современных технологий в железнодорожную отрасль.
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