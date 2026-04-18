КТЖ запускает льготную жилищную программу для железнодорожников

Казахстан темир жолы совместно с Отбасы банк объявили о запуске программы доступного жилья для сотрудников железнодорожной отрасли, передает BAQ.KZ.

Проект будет реализован в пяти городах страны — Астана, Караганда, Павлодар, Семей и Костанай. Строительство жилья планируется в регионах, где наблюдается дефицит кадров и высокая текучесть специалистов.

Как сообщили в компании, приобрести квартиры на льготных условиях смогут в первую очередь сотрудники производственного персонала — те, кто работает на линии и обеспечивает бесперебойную и безопасную работу железной дороги.

Председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов уже ознакомился с ходом строительства одного из объектов в рамках программы. По его словам, инициатива направлена не только на улучшение жилищных условий работников, но и на закрепление кадров в отрасли.

В компании рассчитывают, что доступное жильё станет дополнительной мотивацией для специалистов продолжать работу и развиваться в железнодорожной сфере.