КТЖ запускает льготную жилищную программу для железнодорожников
Старт первого этапа программы запланирован на 2026 год.
Казахстан темир жолы совместно с Отбасы банк объявили о запуске программы доступного жилья для сотрудников железнодорожной отрасли, передает BAQ.KZ.
Проект будет реализован в пяти городах страны — Астана, Караганда, Павлодар, Семей и Костанай. Строительство жилья планируется в регионах, где наблюдается дефицит кадров и высокая текучесть специалистов.
Как сообщили в компании, приобрести квартиры на льготных условиях смогут в первую очередь сотрудники производственного персонала — те, кто работает на линии и обеспечивает бесперебойную и безопасную работу железной дороги.
Председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов уже ознакомился с ходом строительства одного из объектов в рамках программы. По его словам, инициатива направлена не только на улучшение жилищных условий работников, но и на закрепление кадров в отрасли.
В компании рассчитывают, что доступное жильё станет дополнительной мотивацией для специалистов продолжать работу и развиваться в железнодорожной сфере.
- Порывы и транспортный коллапс: В Костанае ищут миллиарды на переделку дорожной инфраструктуры
- В Экибастузе американские и китайские компании хотят построить «Долину ЦОДов»
- Аттестация без теста: что ждет казахстанских учителей
- Найдены тела двух несовершеннолетних в Жамбылской области
- В Карагандинской области в ДТП с мотоциклами погибли два человека