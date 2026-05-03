Куба обвинила США в усилении военного давления
Об этом глава Кубы написал в социальной сети X.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что военная угроза со стороны США в отношении его страны достигла «беспрецедентного уровня», передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, президент США Дональд Трамп усиливает риторику и угрозы возможного военного давления против Кубы.
Диас-Канель отметил, что международное сообщество и американское общество должны оценить, допустимы ли подобные действия.
Глава кубинского государства подчеркнул, что в случае любой агрессии страна готова защищать свой суверенитет и независимость.
Тем временем американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом рассматривает варианты усиления давления на Кубу, включая возможное применение военных мер. Также обсуждаются экономические требования, в том числе приватизация государственных предприятий и расширение участия иностранных инвесторов, а также закупка Кубой американских энергоресурсов.
Ранее президент США подписал указ, вводящий ограничения против иностранных финансовых организаций, которые проводят операции в интересах лиц и компаний, находящихся под санкциями на Кубе.
Самое читаемое
- Казахстанца освободили в Польше: Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за содействие
- Предприятие в ВКО выращивает форель весом до 4 килограммов
- Виктор Друзин завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
- Трамп не доволен предложенными Ираном условиями
- Семья из семи человек погибла в пожаре в России