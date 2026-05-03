Куба обвинила США в усилении военного давления

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что военная угроза со стороны США в отношении его страны достигла «беспрецедентного уровня», передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, президент США Дональд Трамп усиливает риторику и угрозы возможного военного давления против Кубы.

Диас-Канель отметил, что международное сообщество и американское общество должны оценить, допустимы ли подобные действия.

Глава кубинского государства подчеркнул, что в случае любой агрессии страна готова защищать свой суверенитет и независимость.

Тем временем американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом рассматривает варианты усиления давления на Кубу, включая возможное применение военных мер. Также обсуждаются экономические требования, в том числе приватизация государственных предприятий и расширение участия иностранных инвесторов, а также закупка Кубой американских энергоресурсов.

Ранее президент США подписал указ, вводящий ограничения против иностранных финансовых организаций, которые проводят операции в интересах лиц и компаний, находящихся под санкциями на Кубе.