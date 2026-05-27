Кубинская делегация прибыла участия на Евразийском форуме в Астане
В аэропорту Астаны министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев встретил вице-президента Кубы Сальвадора Вальдес Меса, который прибыл в страну во главе кубинской делегации.
Гость приехал в Казахстан для участия в Евразийском экономическом форуме, который пройдет в Астане 28-29 мая.
Министр передал приветствие от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и отметил, что Казахстан в этом году председательствует в органах Евразийского экономического союза. Он также подчеркнул, что форум направлен на развитие торгово-экономического сотрудничества между странами, а одной из главных тем станет развитие искусственного интеллекта.
В ответ вице-президент Кубы поблагодарил за приглашение и отметил важность участия в мероприятии.
Напомним, что в 2020 году Евразийский экономический союз предоставил Кубе статус государства-наблюдателя.
