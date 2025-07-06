Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Финальные поединки пройдут 6 июля в двух сессиях. Начало в 14:00 и 19:00 часов, передает BAQ.KZ.

От Казахстана за золотые медали будут биться 6 мужчин и 6 женщин.

Количество финалистов по странам:

Казахстан — 12

Индия — 8

Бразилия — 6

Турция — 2

Австралия — 2

Филиппины — 1

Франция — 1

Монголия — 1

США — 1

Финляндия — 1

Норвегия — 1

Япония — 1

Болгария — 1

Германия — 1

Узбекистан — 1