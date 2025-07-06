Кубок мира по боксу: когда пройдут финальные поединки
В Астане завершились полуфинальные бои третьего этапа Кубка мира по боксу.
Сегодня, 11:28
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Сегодня, 11:28Сегодня, 11:28
98Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Финальные поединки пройдут 6 июля в двух сессиях. Начало в 14:00 и 19:00 часов, передает BAQ.KZ.
От Казахстана за золотые медали будут биться 6 мужчин и 6 женщин.
Количество финалистов по странам:
Казахстан — 12
Индия — 8
Бразилия — 6
Турция — 2
Австралия — 2
Филиппины — 1
Франция — 1
Монголия — 1
США — 1
Финляндия — 1
Норвегия — 1
Япония — 1
Болгария — 1
Германия — 1
Узбекистан — 1