Кубок мира по стендовой стрельбе стартовал в Казахстане

Новый объект позволит расширить спортивную инфраструктуру.

Сегодня 2026, 06:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта РК Сегодня 2026, 06:30
Сегодня 2026, 06:30
110
Фото: Министерство туризма и спорта РК

В стрелковом клубе имени Александра Асанова состоялась торжественная церемония открытия этапа Кубка мира по стендовой стрельбе под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы, передает BAQ.kz.

Международный турнир проходит в Казахстане с 2 по 11 мая и собрал около 550 спортсменов и официальных представителей из 42 стран мира.

Соревнования проходят в дисциплинах трап и скит среди мужчин и женщин, а также в смешанном командном упражнении — трап-микс.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент ISSF Лучано Росси, а также представители международных спортивных организаций и региональных властей.

В рамках мероприятия также состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стрелкового клуба. В его составе — многофункциональный спортивный зал с трибунами, бассейн, зал фехтования, тренажёрный зал и крытый пневматический тир. Новый объект позволит расширить спортивную инфраструктуру региона и улучшить условия подготовки спортсменов.

Самое читаемое

Наверх