Кубок мира по стендовой стрельбе стартовал в Казахстане

В стрелковом клубе имени Александра Асанова состоялась торжественная церемония открытия этапа Кубка мира по стендовой стрельбе под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы, передает BAQ.kz.

Международный турнир проходит в Казахстане с 2 по 11 мая и собрал около 550 спортсменов и официальных представителей из 42 стран мира.

Соревнования проходят в дисциплинах трап и скит среди мужчин и женщин, а также в смешанном командном упражнении — трап-микс.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент ISSF Лучано Росси, а также представители международных спортивных организаций и региональных властей.

В рамках мероприятия также состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стрелкового клуба. В его составе — многофункциональный спортивный зал с трибунами, бассейн, зал фехтования, тренажёрный зал и крытый пневматический тир. Новый объект позволит расширить спортивную инфраструктуру региона и улучшить условия подготовки спортсменов.