  • 13 Июля, 12:52
  • BAIGENEWS

Кучи гниющего мусора заполонили улицы одного из городов Англии

Жители Бирмингема стали сбрасывать бытовые отходы в кучу.

Сегодня, 11:34
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 11:34
Сегодня, 11:34
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Фото: Pixabay.com

Четыре месяца забастовок работников коммунальных служб повлекли за собой крайне неприятные последствия распространения крыс и кучи гниющего мусора на улицах города Бирмингем, передает BAQ.KZ со ссылкой на Daily Mail.

"Больше всего пострадали тесные внутренние районы города, такие как Смолл-Хит и Бордесли-Грин, и сегодня они были буквально переполнены мусором. На некоторых улицах, таких как Карлтон-роуд, жители стали сбрасывать бытовые отходы в кучу в конце дороги", — пишет издание.

Забастовки мусорщиков в Бирмингеме начались в январе после того, как была упразднена должность сотрудника по переработке и сбору отходов. Полномасштабные действия последовали 11 марта.

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