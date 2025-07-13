Четыре месяца забастовок работников коммунальных служб повлекли за собой крайне неприятные последствия распространения крыс и кучи гниющего мусора на улицах города Бирмингем, передает BAQ.KZ со ссылкой на Daily Mail.

"Больше всего пострадали тесные внутренние районы города, такие как Смолл-Хит и Бордесли-Грин, и сегодня они были буквально переполнены мусором. На некоторых улицах, таких как Карлтон-роуд, жители стали сбрасывать бытовые отходы в кучу в конце дороги", — пишет издание.

Забастовки мусорщиков в Бирмингеме начались в январе после того, как была упразднена должность сотрудника по переработке и сбору отходов. Полномасштабные действия последовали 11 марта.