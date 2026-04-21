Куда делось конфискованное имущество Перизат Кайрат

После вступления приговора в законную силу конфискованное имущество осуждённой Перизат Кайрат переходит в собственность государства и распределяется по установленной процедуре. Об этом сообщили в Департаменте государственного имущества и приватизации Астаны в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

Согласно действующему законодательству, после решения суда исполнительный лист направляется судебному исполнителю, который возбуждает исполнительное производство, проводит проверку и формирует опись имущества. Далее активы передаются уполномоченному органу для учёта, хранения, оценки и дальнейшего использования.

Как распределяется имущество

В ведомстве пояснили, что конфискованные активы в первую очередь предлагаются государственным юридическим лицам через портал e-qazyna.kz. Если заявок несколько, приоритет получает тот, кто подал её первым при соблюдении всех критериев.

При этом учитываются реальная потребность в имуществе, возможность его целевого использования и наличие средств на содержание. Если имущество не востребовано, оно выставляется на торги.

Как проходят торги

Продажа проходит поэтапно - сначала на повышение цены, затем при необходимости на понижение. Минимальная стоимость может снижаться с 70% до 30% от начальной, а на последующих этапах - до уровня гарантийного взноса.

Куда передали автомобили

По данным департамента, по делу Перизат Кайрат на учёт были приняты три автомобиля: Lexus LX600, Mercedes-Benz S450 и Haval H6 GT.

В итоге:

— Lexus LX600 передан на баланс Агентства по финансовому мониторингу;

— Mercedes-Benz S450 и Haval H6 GT переданы Департаменту полиции Астаны.

Передача оформлена на основании протоколов и приказов уполномоченных органов.

Какие органы участвуют

Организацию всего процесса обеспечивает департамент госимущества. Решения принимаются на основании Закона «О государственном имуществе», а также соответствующих правил учёта, реализации и передачи активов.

Таким образом, конфискованное имущество не остаётся «в подвешенном состоянии», а перераспределяется в пользу государственных структур либо реализуется через торги по установленной процедуре.