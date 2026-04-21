Куда делось конфискованное имущество Перизат Кайрат
Как государство распоряжается конфискованными активами
После вступления приговора в законную силу конфискованное имущество осуждённой Перизат Кайрат переходит в собственность государства и распределяется по установленной процедуре. Об этом сообщили в Департаменте государственного имущества и приватизации Астаны в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.
Согласно действующему законодательству, после решения суда исполнительный лист направляется судебному исполнителю, который возбуждает исполнительное производство, проводит проверку и формирует опись имущества. Далее активы передаются уполномоченному органу для учёта, хранения, оценки и дальнейшего использования.
Как распределяется имущество
В ведомстве пояснили, что конфискованные активы в первую очередь предлагаются государственным юридическим лицам через портал e-qazyna.kz. Если заявок несколько, приоритет получает тот, кто подал её первым при соблюдении всех критериев.
При этом учитываются реальная потребность в имуществе, возможность его целевого использования и наличие средств на содержание. Если имущество не востребовано, оно выставляется на торги.
Как проходят торги
Продажа проходит поэтапно - сначала на повышение цены, затем при необходимости на понижение. Минимальная стоимость может снижаться с 70% до 30% от начальной, а на последующих этапах - до уровня гарантийного взноса.
Куда передали автомобили
По данным департамента, по делу Перизат Кайрат на учёт были приняты три автомобиля: Lexus LX600, Mercedes-Benz S450 и Haval H6 GT.
В итоге:
— Lexus LX600 передан на баланс Агентства по финансовому мониторингу;
— Mercedes-Benz S450 и Haval H6 GT переданы Департаменту полиции Астаны.
Передача оформлена на основании протоколов и приказов уполномоченных органов.
Какие органы участвуют
Организацию всего процесса обеспечивает департамент госимущества. Решения принимаются на основании Закона «О государственном имуществе», а также соответствующих правил учёта, реализации и передачи активов.
Таким образом, конфискованное имущество не остаётся «в подвешенном состоянии», а перераспределяется в пользу государственных структур либо реализуется через торги по установленной процедуре.
- В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения
- Отменят ли трудовые книжки в Казахстане: в Минтруда дали разъяснение
- Пласидо Доминго восхитился Димашем Кудайбергеном после совместного концерта
- В Жамбылской области модернизируют магистральный канал протяженностью 9,2 км
- Киев попросил Турцию организовать встречу Зеленского и Путина