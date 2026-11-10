Куда движется энергетика Казахстана: Минэнерго провело переговоры с МВФ
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Министр энергетики Ерлан Аккенженов встретился с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Казахстане Аминой Лареш. Стороны обсудили развитие энергетики, модернизацию инфраструктуры и привлечение инвестиций. Отдельное внимание уделили перспективам добычи нефти и газа, развитию крупных месторождений, стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов и диверсификации экспортных маршрутов.
Также обсуждались рынок электроэнергии, тарифная политика и расширение использования возобновляемых источников энергии. В Минэнерго сообщили, что представители МВФ положительно оценили работу ведомства по укреплению энергетической инфраструктуры и повышению надёжности энергоснабжения.
По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и обмен опытом по вопросам развития энергетического сектора и экономики Казахстана.
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