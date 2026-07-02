Астана стала лидером среди регионов Казахстана по объему инвестиций в основной капитал за январь–май 2026 года. По данным Бюро национальной статистики, за пять месяцев в столицу было направлено 833,5 млрд тенге инвестиций, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Второе место занял Алматы с объемом инвестиций 768,8 млрд тенге, а третьим неожиданно стала Туркестанская область, где показатель достиг 614,2 млрд тенге.

Наименьшие объемы инвестиций зафиксированы в Жетысуской области (100 млрд тенге), области Улытау (125,4 млрд тенге) и области Абай (150,5 млрд тенге).

При этом по объему инвестиций в расчете на одного жителя картина отличается. В число лидеров вошла область Улытау, где показатель составил 573,6 тыс. тенге на человека, тогда как в Шымкенте – 196,8 тыс. тенге.

В целом за январь–май объем инвестиций в основной капитал в Казахстане достиг 6,7 трлн тенге, что на 789,9 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в рост обеспечили промышленность и транспортно-логистическая отрасль.

В пяти регионах страны при этом зафиксировано снижение инвестиций. Наибольшее сокращение произошло в Жетысуской области (–27,8%), Мангистауской (–17,4%), Карагандинской (–13,6%), Шымкенте (–12,7%) и Костанайской области (–2,4%).

Самое значительное снижение в денежном выражении отмечено в Мангистауской области, где объем инвестиций уменьшился на 70,3 млрд тенге. Это связано прежде всего с сокращением вложений в промышленность, коммунальное хозяйство и образование.

Одновременно одним из самых быстрорастущих регионов стала Туркестанская область. За пять месяцев объем инвестиций здесь увеличился на 58,4%, или 226,4 млрд тенге. Основной рост обеспечили проекты в сфере энергетики. Вложения в электроснабжение выросли почти в 19 раз и достигли 194,9 млрд тенге.

По данным Бюро национальной статистики, 85,6% всех инвестиций в основной капитал в Казахстане формируются за счет собственных и заемных средств предприятий, что свидетельствует о высокой активности частного бизнеса. Наиболее высокая доля внебюджетного финансирования отмечена в Жамбылской, Павлодарской и Мангистауской областях.