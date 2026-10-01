Куда на самом деле исчезает жир при похудении: ученые дали неожиданный ответ

Худеющие следят за цифрами на весах, но мало кто задумывается, куда исчезают килограммы. Ответ кроется в обычном дыхании, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Conversation.

Разобраться в процессе взялись Джонни Куинлан, доцент кафедры физиологии физических нагрузок и здоровья мышц Бирмингемского университета, и аспирант того же вуза Арчи Белфилд. По их словам, путаются в этом вопросе даже диетологи и врачи.

При похудении мы теряем прежде всего жир. Все начинается с тарелки. Жир из пищи организм расщепляет на жирные кислоты. Они укрепляют клетки, регулируют гормоны, защищают органы и хранят энергию.

Излишки превращаются в триглицериды и оседают в жировых клетках на случай, когда понадобится дополнительная энергия или еды станет мало. Большая часть уходит под кожу, на живот и ноги. Меньшая залегает глубже, вокруг внутренних органов. Поэтому при похудении мы теряем в основном подкожный жир.

Когда калорий не хватает, организм вскрывает свои запасы. Гормоны и нейромедиаторы подают жировым клеткам сигнал, и запускается липолиз. Триглицериды снова распадаются на жирные кислоты.

Дальше они отправляются в митохондрии, энергетические станции клеток. Там при бета-окислении образуются углекислый газ и ацетил-КоА. Из него организм получает АТФ, топливо почти для всех процессов в теле.

Углекислый газ мы выдыхаем. Так большая часть сброшенного жира буквально растворяется в воздухе. Остаток превращается в воду и выходит с потом.

По оценке некоторых исследователей, с дыханием уходит около 84% потерянного жира, с потом около 16%. Точные пропорции посчитать сложно, ведь для этого пришлось бы долго учитывать все, что выделяет организм.

Усилить бета-окисление может дефицит калорий за счет питания, физическая нагрузка или их сочетание.

Рецепт похудения у авторов прежний. Есть чуть меньше, выбирать здоровую еду и больше двигаться. Тренировки помогают избавляться от жира и заодно наращивать мышцы.