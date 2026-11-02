Куда направят 6,5 трлн тенге из Нацфонда: в Астане разъяснили Послание Токаева

В Астане на десяти площадках прошли встречи с жителями, предпринимателями, студентами и представителями разных сфер. Депутаты Курултая, чиновники и общественные деятели разъяснили инициативы президента Касым-Жомарта Токаева и ответили на вопросы горожан.

Одной из главных тем стала программа «Народная стройка». До конца 2029 года на модернизацию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры планируется направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда. Председатель Комитета по финансам и бюджету Курултая Ольга Перепечина подчеркнула, что при выборе объектов необходимо учитывать реальные потребности регионов, демографию и будущую нагрузку на школы, больницы и реабилитационные центры.

На встречах также обсудили адресную социальную помощь. Руководитель столичного департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Асқар Әбілдаұлы рассказал о новой системе оценки благосостояния семей. Она будет учитывать 59 показателей по шести направлениям, включая доходы, занятость, имущество и долговую нагрузку.

Отдельное внимание уделили цифровой экономике. Депутат Курултая Дархан Ахмедиев сообщил, что за пять лет экспорт IT-услуг Казахстана вырос примерно с 30–33 млн до 1 млрд долларов. По его словам, теперь важно помочь отечественным компаниям выходить на зарубежные рынки, а жителям регионов — находить работу и покупателей через цифровые платформы.

Представители энергетического ведомства, в свою очередь, рассказали о планах по вводу 13,3 ГВт новых мощностей до 2029 года. Это необходимо в том числе для обеспечения растущих потребностей промышленности и центров обработки данных. Встречи прошли в Палате предпринимателей «Атамекен», Назарбаев Университете, Astana Hub, Национальном музее и других городских учреждениях. Участники также поднимали вопросы инфляции, минимальной зарплаты, доступности госуслуг, защиты персональных данных и цифровой грамотности.