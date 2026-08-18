Куда обращаться студентам, если не дают место в общежитии: МНВО запустило ситуационный центр

Министерство науки и высшего образования РК организовало Республиканский ситуационный центр по обеспечению студентов общежитиями на базе QYZPU. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент BAQ.KZ.

Центр будет оказывать помощь студентам, у которых возникнут сложности с заселением в общежития перед началом нового учебного года.

Обратиться в ситуационный центр смогут в том числе иногородние студенты, которые приедут в город, где находится их вуз, и не смогут самостоятельно решить вопрос с размещением.

Для обращений работают номера:

+7 700 950 95 28

+7 727 237 01 70

По этим телефонам студенты смогут получить консультацию и сообщить о проблемах, связанных с заселением в общежитие.

Ситуационный центр создан для оперативного решения вопросов в период массового приезда студентов в города обучения и заселения в общежития.

Таким образом, если после приезда в город студент столкнется с отсутствием места в общежитии или другими трудностями при размещении, он сможет обратиться напрямую в Республиканский ситуационный центр на базе QYZPU.