Куда обращаться в Астане при укусе клеща
В столице с наступлением тепла активизировались клещи. Медики напомнили, куда обращаться за помощью и как избежать осложнений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане с приходом теплых дней увеличилось число случаев укусов клещей. В Управлении общественного здравоохранения города призвали жителей не откладывать обращение к врачам.
По словам специалистов, при укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Куда обращаться
Жителей столицы принимают в травматологических пунктах:
Для взрослых:
- проспект Р. Кошкарбаева, 66 (Многопрофильная городская больница №1);
- улица А. Молдагуловой, 26Б (Многопрофильная городская больница №3).
Для детей:
- проспект Р. Кошкарбаева, 64 (Многопрофильная городская детская больница №2).
Также помощь оказывают:
- в инфекционном стационаре (Городской инфекционный центр, улица А1);
- в Многопрофильной городской детской больнице №3 (улица Турара Рыскулова, 12).
Врачи предупреждают
Медики настоятельно не рекомендуют удалять клеща самостоятельно.
"Если выдернуть его самим, это может повредить его тельце. Головка останется под кожей, и тогда есть вероятность развития инфекции", - пояснили специалисты.
Как защититься
Врачи напоминают, что простые меры профилактики помогают избежать укусов:
- носить закрытую одежду и головные уборы;
- использовать репелленты;
- осматривать себя и близких после прогулок;
- проверять одежду и вещи.
Читай также: Мужчина умер после укуса клеща в Шымкенте
Конго-Крымская лихорадка в Казахстане: более 400 обращений с укусами клещей
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- "Тюркский Евросоюз" и единая валюта? Турецкий эксперт — о будущем ОТГ
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- "Тюркский мир подает сигнал" — эксперт рассказал, чего ждать от саммита ОТГ в Туркестане