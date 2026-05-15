Куда обращаться в Астане при укусе клеща

В Астане с приходом теплых дней увеличилось число случаев укусов клещей. В Управлении общественного здравоохранения города призвали жителей не откладывать обращение к врачам.

По словам специалистов, при укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Куда обращаться

Жителей столицы принимают в травматологических пунктах:

Для взрослых:

проспект Р. Кошкарбаева, 66 (Многопрофильная городская больница №1);

улица А. Молдагуловой, 26Б (Многопрофильная городская больница №3).

Для детей:

проспект Р. Кошкарбаева, 64 (Многопрофильная городская детская больница №2).

Также помощь оказывают:

в инфекционном стационаре (Городской инфекционный центр, улица А1);

в Многопрофильной городской детской больнице №3 (улица Турара Рыскулова, 12).

Врачи предупреждают

Медики настоятельно не рекомендуют удалять клеща самостоятельно.

"Если выдернуть его самим, это может повредить его тельце. Головка останется под кожей, и тогда есть вероятность развития инфекции", - пояснили специалисты.

Как защититься

Врачи напоминают, что простые меры профилактики помогают избежать укусов:

носить закрытую одежду и головные уборы;

использовать репелленты;

осматривать себя и близких после прогулок;

проверять одежду и вещи.

Читай также: Мужчина умер после укуса клеща в Шымкенте

Конго-Крымская лихорадка в Казахстане: более 400 обращений с укусами клещей