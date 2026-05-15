Куда обращаться в Астане при укусе клеща

В столице с наступлением тепла активизировались клещи. Медики напомнили, куда обращаться за помощью и как избежать осложнений.

Сегодня 2026, 20:20
Фото: gov.kz

В Астане с приходом теплых дней увеличилось число случаев укусов клещей. В Управлении общественного здравоохранения города призвали жителей не откладывать обращение к врачам.

По словам специалистов, при укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Куда обращаться

Жителей столицы принимают в травматологических пунктах:

Для взрослых:

  • проспект Р. Кошкарбаева, 66 (Многопрофильная городская больница №1);
  • улица А. Молдагуловой, 26Б (Многопрофильная городская больница №3).

Для детей:

  • проспект Р. Кошкарбаева, 64 (Многопрофильная городская детская больница №2).

Также помощь оказывают:

  • в инфекционном стационаре (Городской инфекционный центр, улица А1);
  • в Многопрофильной городской детской больнице №3 (улица Турара Рыскулова, 12).

Врачи предупреждают

Медики настоятельно не рекомендуют удалять клеща самостоятельно.

"Если выдернуть его самим, это может повредить его тельце. Головка останется под кожей, и тогда есть вероятность развития инфекции", - пояснили специалисты.

Как защититься

Врачи напоминают, что простые меры профилактики помогают избежать укусов:

  • носить закрытую одежду и головные уборы;
  • использовать репелленты;
  • осматривать себя и близких после прогулок;
  • проверять одежду и вещи.

