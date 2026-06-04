Куда поехать летом? Восемь самых живописных туристических направлений Казахстана

С наступлением лета многие начинают планировать отпуск. Одни рассматривают поездки за границу, другие выбирают путешествия по Казахстану. И все чаще предпочтение отдается именно внутреннему туризму. По данным Министерства туризма и спорта, в 2024 году по стране путешествовали 10,5 миллиона человек. Это почти на 900 тысяч больше, чем годом ранее.

От бескрайних степей и горных озер до морского побережья и каньонов, напоминающих инопланетные пейзажи, Казахстан предлагает десятки маршрутов для отдыха. BAQ.KZ собрал восемь направлений, которые способны удивить даже опытных путешественников.

Бурабай: казахстанская классика среди курортов

Курортная зона Бурабай в Акмолинской области уже много лет остается одним из самых популярных мест отдыха в стране. Сосновые леса, прозрачные озера и гранитные скалы создали здесь уникальный природный ландшафт, благодаря которому Бурабай нередко называют "казахстанской Швейцарией".

©BAQ.KZ архиві

Главные достопримечательности региона - озеро Боровое, скала Жумбактас и гора Окжетпес. Летом сюда приезжают ради прогулок по лесным тропам, велосипедных маршрутов, лодочных экскурсий и спокойного отдыха на природе. Это место одинаково подходит как для семейных поездок, так и для путешествий в компании друзей.

Кольсайские озера: бирюзовые жемчужины Тянь-Шаня

Кольсайские озера давно стали визитной карточкой Алматинской области. Три высокогорных озера, расположенные на высоте от 1800 до 2700 метров над уровнем моря, окружены густыми хвойными лесами и горными вершинами.

©BAQ.KZ архиві

Пейзажи здесь напоминают открытки из альпийских стран. Путешественники приезжают ради пеших маршрутов, конных прогулок и возможности провести несколько дней вдали от городской суеты. Особенно впечатляют озера ранним утром, когда гладь воды отражает окружающие горы и леса.

Алтын-Эмель: место, где поет песок

Национальный парк Алтын-Эмель в области Жетысу известен своими необычными природными объектами. Самый знаменитый из них - Поющий бархан.

Во время сильного ветра огромная песчаная дюна начинает издавать звуки, напоминающие органную музыку или гул далекого самолета. Это редкое природное явление ежегодно привлекает тысячи туристов.

visitalmaty

Помимо бархана, путешественников ждут разноцветные горы Актау, древние наскальные рисунки Тамгалы-Тас и уникальные пустынные ландшафты, которые больше напоминают кадры из фантастических фильмов, чем привычные степные пейзажи Казахстана.

Катон-Карагай: сердце казахстанского Алтая

На востоке страны, среди гор и таежных лесов, расположен Катон-Карагайский национальный парк. Это один из самых живописных уголков Казахстана и крупнейшая особо охраняемая природная территория страны.

Здесь находятся знаменитые Рахмановские ключи, озеро Язевое и величественная гора Белуха, которую местные жители называют Музтау. Регион активно развивает экологический туризм и уже получил международное признание. Катон-Карагай вошел в список лучших устойчивых туристических направлений Green Destinations.

©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Сюда едут за тишиной, чистым воздухом и ощущением полного единения с природой.

Коргалжын: территория розовых фламинго

Коргалжынский государственный природный заповедник в Акмолинской области считается одним из важнейших орнитологических центров Евразии.

Каждое лето здесь можно увидеть тысячи розовых фламинго. Именно Коргалжын является самым северным местом на планете, где эти птицы создают колонии и выводят потомство.

Александр Федулин

Помимо фламинго, в заповеднике обитают сотни видов птиц. Для любителей дикой природы и фотографов это одно из самых интересных направлений в Казахстане.

Балхаш: озеро с двумя характерами

Балхаш остается одним из самых необычных водоемов мира. Его уникальность заключается в том, что западная часть озера заполнена пресной водой, а восточная - соленой.

Летом побережье Балхаша становится популярным местом для пляжного отдыха. Здесь можно купаться, заниматься водными видами спорта, отправляться на рыбалку или просто наслаждаться закатами над бескрайней водной гладью.

©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

С каждым годом туристическая инфраструктура региона развивается, делая отдых на Балхаше все более комфортным.

Каспийское море: морской отдых в Казахстане

Каспийское побережье остается главным направлением для тех, кто мечтает провести отпуск у моря, не покидая пределы страны.

Центром туристической жизни региона является Актау. Летом сюда приезжают тысячи отдыхающих. Теплая вода, благоустроенные пляжи, прогулки на катерах и живописные скалистые берега делают Каспий одним из самых востребованных летних маршрутов.

©BAQ.KZ/Гүлжан Раманқұлова

Особую атмосферу создают окружающие пустынные ландшафты Мангистауской области, которые резко контрастируют с морскими пейзажами.

Сайрам-Угам: новое открытие для любителей экотуризма

Национальный парк Сайрам-Угам в Туркестанской области пока не так известен массовому туристу, однако именно это делает его особенно привлекательным.

Горные ущелья, ледниковые озера, альпийские луга и редкие виды животных создают здесь идеальные условия для экологического туризма. На территории парка обитают снежные барсы, архары и другие представители фауны, занесенные в Красную книгу.

Маршруты Сайрам-Угама подходят тем, кто ищет настоящие приключения и хочет увидеть природу в ее первозданном виде.

Мангистау: казахстанский Марс

За последние годы Мангистауская область превратилась в одно из самых обсуждаемых туристических направлений Казахстана. Многие иностранные путешественники приезжают сюда специально ради уникальных ландшафтов.

Главной жемчужиной региона считается урочище Бозжыра. Белоснежные скалы, глубокие каньоны и фантастические формы рельефа создают ощущение, будто человек оказался на другой планете.

wikipedia.org

Не случайно многие туристы сравнивают Мангистау с Марсом. Фотографии Бозжыры регулярно попадают в международные рейтинги самых впечатляющих природных мест мира.

Казахстан открывает новые маршруты

Интерес к внутреннему туризму в Казахстане продолжает расти. Страна предлагает путешественникам удивительное разнообразие природных зон: от горных вершин и хвойных лесов до морского побережья, пустынь и соленых озер.

Для яркого летнего отпуска вовсе не обязательно отправляться за тысячи километров. Иногда самые впечатляющие открытия находятся гораздо ближе, чем кажется.