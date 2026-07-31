Август в Казахстане обещает стать одним из самых насыщенных месяцев для любителей путешествий. По всей стране пройдут крупные фестивали, спортивные соревнования и культурные события, включенные в Календарь якорных туристских мероприятий на 2026 год, утвержденный Министерством туризма и спорта. Эти мероприятия призваны привлечь туристов в регионы, познакомить гостей с местной культурой, традициями и природными достопримечательностями, передает BAQ.KZ.

От агротуризма и гастрономических фестивалей до международного шахматного чемпионата и масштабного Comic Con – рассказываем, куда стоит отправиться в августе.

Западный Казахстан. «Агрофест-2026» – Жер ырысы

30 июля – 1 августа, Западно-Казахстанская область

Фестиваль посвящен сельскому хозяйству и агротуризму. Гостей ждут выставки сельхозтехники, фермерской продукции, дегустации, мастер-классы и конкурсы.

Главная особенность фестиваля – возможность познакомиться с современной жизнью казахстанского села, попробовать себя в фермерских занятиях и увидеть развитие аграрного сектора страны.

Костанайская область. Qostanai Dala Fest

1 августа

Праздник урожая объединит фермеров, представителей агробизнеса и туристов.

В программе:

выставка современной сельхозтехники;

дегустации продукции;

мастер-классы;

концерты;

презентация аграрных технологий.

Организаторы называют фестиваль площадкой, где традиции сельского хозяйства встречаются с современными технологиями.

Алматы. Чемпионат мира среди университетов по шахматам FIDE

3–10 августа

Алматы примет FIDE World University Team Chess Championship 2026.

В турнире примут участие 16 сильнейших студенческих команд мира, прошедших квалификацию и получивших специальные приглашения.

Соревнования проводятся под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) и станут одним из крупнейших интеллектуальных спортивных событий года.

Астана. Comic Con Astana

6–9 августа

Одно из самых ожидаемых событий года для поклонников поп-культуры.

Посетителей ждут:

косплей-шоу;

встречи с актерами и блогерами;

игровые турниры;

тематические выставки;

автограф-сессии;

презентации фильмов, игр и комиксов.

За последние годы Comic Con Astana стал крупнейшим фестивалем подобного формата в Центральной Азии.

Атырауская область. Фестиваль «Лотос»

15–16 августа

Август – единственное время, когда можно увидеть знаменитые лотосовые поля Атырау в период массового цветения.

Фестиваль объединит экологический туризм и национальную культуру.

Гостей ждут:

экскурсии к цветущим лотосам;

концерты;

гастрономические площадки;

мастер-классы;

знакомство с традициями региона.

Алматинская область. Авиа-шоу «Небо Байсерке»

16 августа

Любителей авиации ожидает масштабное авиашоу.

В программе:

показательные полеты;

фигуры высшего пилотажа;

выставка авиационной техники;

интерактивные зоны;

мастер-классы.

Главной особенностью станет возможность увидеть выступления пилотов практически над зрительской площадкой.

Мангистауская область. Shubat Fest (Ақ Мая Fest)

29 августа

Последним крупным туристическим событием месяца станет фестиваль, посвященный национальным традициям и культуре Мангистау.

Гостей ожидают:

дегустация шубата;

блюда национальной кухни;

этноигры;

встречи с ремесленниками;

концерты;

масштабное дрон-шоу над урочищем Айракты.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль привлечет как казахстанских, так и зарубежных туристов.

Практически каждые выходные августа в разных регионах страны будут проходить крупные мероприятия – от аграрных фестивалей до международных спортивных соревнований. Такой календарь позволяет совместить путешествие с посещением ярких событий, познакомиться с природой и культурой регионов, попробовать местную кухню и открыть для себя новые туристические направления Казахстана.