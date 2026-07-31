Куда поехать в Казахстане в августе: фестивали, авиашоу, шахматы и цветение лотосов
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Август в Казахстане обещает стать одним из самых насыщенных месяцев для любителей путешествий. По всей стране пройдут крупные фестивали, спортивные соревнования и культурные события, включенные в Календарь якорных туристских мероприятий на 2026 год, утвержденный Министерством туризма и спорта. Эти мероприятия призваны привлечь туристов в регионы, познакомить гостей с местной культурой, традициями и природными достопримечательностями, передает BAQ.KZ.
От агротуризма и гастрономических фестивалей до международного шахматного чемпионата и масштабного Comic Con – рассказываем, куда стоит отправиться в августе.
Западный Казахстан. «Агрофест-2026» – Жер ырысы
30 июля – 1 августа, Западно-Казахстанская область
Фестиваль посвящен сельскому хозяйству и агротуризму. Гостей ждут выставки сельхозтехники, фермерской продукции, дегустации, мастер-классы и конкурсы.
Главная особенность фестиваля – возможность познакомиться с современной жизнью казахстанского села, попробовать себя в фермерских занятиях и увидеть развитие аграрного сектора страны.
Костанайская область. Qostanai Dala Fest
1 августа
Праздник урожая объединит фермеров, представителей агробизнеса и туристов.
В программе:
- выставка современной сельхозтехники;
- дегустации продукции;
- мастер-классы;
- концерты;
- презентация аграрных технологий.
Организаторы называют фестиваль площадкой, где традиции сельского хозяйства встречаются с современными технологиями.
Алматы. Чемпионат мира среди университетов по шахматам FIDE
3–10 августа
Алматы примет FIDE World University Team Chess Championship 2026.
В турнире примут участие 16 сильнейших студенческих команд мира, прошедших квалификацию и получивших специальные приглашения.
Соревнования проводятся под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) и станут одним из крупнейших интеллектуальных спортивных событий года.
Астана. Comic Con Astana
6–9 августа
Одно из самых ожидаемых событий года для поклонников поп-культуры.
Посетителей ждут:
- косплей-шоу;
- встречи с актерами и блогерами;
- игровые турниры;
- тематические выставки;
- автограф-сессии;
- презентации фильмов, игр и комиксов.
За последние годы Comic Con Astana стал крупнейшим фестивалем подобного формата в Центральной Азии.
Атырауская область. Фестиваль «Лотос»
15–16 августа
Август – единственное время, когда можно увидеть знаменитые лотосовые поля Атырау в период массового цветения.
Фестиваль объединит экологический туризм и национальную культуру.
Гостей ждут:
- экскурсии к цветущим лотосам;
- концерты;
- гастрономические площадки;
- мастер-классы;
- знакомство с традициями региона.
Алматинская область. Авиа-шоу «Небо Байсерке»
16 августа
Любителей авиации ожидает масштабное авиашоу.
В программе:
- показательные полеты;
- фигуры высшего пилотажа;
- выставка авиационной техники;
- интерактивные зоны;
- мастер-классы.
Главной особенностью станет возможность увидеть выступления пилотов практически над зрительской площадкой.
Мангистауская область. Shubat Fest (Ақ Мая Fest)
29 августа
Последним крупным туристическим событием месяца станет фестиваль, посвященный национальным традициям и культуре Мангистау.
Гостей ожидают:
- дегустация шубата;
- блюда национальной кухни;
- этноигры;
- встречи с ремесленниками;
- концерты;
- масштабное дрон-шоу над урочищем Айракты.
Организаторы рассчитывают, что фестиваль привлечет как казахстанских, так и зарубежных туристов.
Практически каждые выходные августа в разных регионах страны будут проходить крупные мероприятия – от аграрных фестивалей до международных спортивных соревнований. Такой календарь позволяет совместить путешествие с посещением ярких событий, познакомиться с природой и культурой регионов, попробовать местную кухню и открыть для себя новые туристические направления Казахстана.
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