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  • Куда поехать в Казахстане в августе: фестивали, авиашоу, шахматы и цветение лотосов

Куда поехать в Казахстане в августе: фестивали, авиашоу, шахматы и цветение лотосов

31 Июля 2026, 11:31
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31 Июля 2026, 11:31
31 Июля 2026, 11:31
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Август в Казахстане обещает стать одним из самых насыщенных месяцев для любителей путешествий. По всей стране пройдут крупные фестивали, спортивные соревнования и культурные события, включенные в Календарь якорных туристских мероприятий на 2026 год, утвержденный Министерством туризма и спорта. Эти мероприятия призваны привлечь туристов в регионы, познакомить гостей с местной культурой, традициями и природными достопримечательностями, передает BAQ.KZ.

От агротуризма и гастрономических фестивалей до международного шахматного чемпионата и масштабного Comic Con – рассказываем, куда стоит отправиться в августе.

Западный Казахстан. «Агрофест-2026» – Жер ырысы

30 июля – 1 августа, Западно-Казахстанская область

Фестиваль посвящен сельскому хозяйству и агротуризму. Гостей ждут выставки сельхозтехники, фермерской продукции, дегустации, мастер-классы и конкурсы.

Главная особенность фестиваля – возможность познакомиться с современной жизнью казахстанского села, попробовать себя в фермерских занятиях и увидеть развитие аграрного сектора страны.

Костанайская область. Qostanai Dala Fest

1 августа

Праздник урожая объединит фермеров, представителей агробизнеса и туристов.

В программе:

  • выставка современной сельхозтехники;
  • дегустации продукции;
  • мастер-классы;
  • концерты;
  • презентация аграрных технологий.

Организаторы называют фестиваль площадкой, где традиции сельского хозяйства встречаются с современными технологиями.

Алматы. Чемпионат мира среди университетов по шахматам FIDE

3–10 августа

Алматы примет FIDE World University Team Chess Championship 2026.

В турнире примут участие 16 сильнейших студенческих команд мира, прошедших квалификацию и получивших специальные приглашения.

Соревнования проводятся под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) и станут одним из крупнейших интеллектуальных спортивных событий года.

Астана. Comic Con Astana

6–9 августа

Одно из самых ожидаемых событий года для поклонников поп-культуры.

Посетителей ждут:

  • косплей-шоу;
  • встречи с актерами и блогерами;
  • игровые турниры;
  • тематические выставки;
  • автограф-сессии;
  • презентации фильмов, игр и комиксов.

За последние годы Comic Con Astana стал крупнейшим фестивалем подобного формата в Центральной Азии.

 

Атырауская область. Фестиваль «Лотос»

15–16 августа

Август – единственное время, когда можно увидеть знаменитые лотосовые поля Атырау в период массового цветения.

Фестиваль объединит экологический туризм и национальную культуру.

Гостей ждут:

  • экскурсии к цветущим лотосам;
  • концерты;
  • гастрономические площадки;
  • мастер-классы;
  • знакомство с традициями региона.

Алматинская область. Авиа-шоу «Небо Байсерке»

16 августа

Любителей авиации ожидает масштабное авиашоу.

В программе:

  • показательные полеты;
  • фигуры высшего пилотажа;
  • выставка авиационной техники;
  • интерактивные зоны;
  • мастер-классы.

Главной особенностью станет возможность увидеть выступления пилотов практически над зрительской площадкой.

Мангистауская область. Shubat Fest (Ақ Мая Fest)

29 августа

Последним крупным туристическим событием месяца станет фестиваль, посвященный национальным традициям и культуре Мангистау.

Гостей ожидают:

  • дегустация шубата;
  • блюда национальной кухни;
  • этноигры;
  • встречи с ремесленниками;
  • концерты;
  • масштабное дрон-шоу над урочищем Айракты.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль привлечет как казахстанских, так и зарубежных туристов.

Практически каждые выходные августа в разных регионах страны будут проходить крупные мероприятия – от аграрных фестивалей до международных спортивных соревнований. Такой календарь позволяет совместить путешествие с посещением ярких событий, познакомиться с природой и культурой регионов, попробовать местную кухню и открыть для себя новые туристические направления Казахстана.

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