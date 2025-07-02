Куда поступать? В Казахстане запускают интерактивную карту колледжей
Сегодня, 16:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
103Фото: Минпросвещения РК
В рамках Года рабочих профессий разрабатывают информационную карту технического и профессионального образования. Платформа аккумулирует комплексные и актуальные данные о колледжах страны на одной цифровой карте и в удобном формате, передает BAQ.KZ.
Интерактивная карта позволяет пользователю быстро перейти к интересующему региону и получить информацию о количестве колледжей в регионе, числе студентов и преподавателей, наличии общежитий, спортивных залов и других объектов, направлениях подготовки и перечне специальностей.
Платформа оснащена гибкой системой фильтрации по областям, районам, конкретным колледжам и образовательным программам.
"Сегодня подобная информация собирается только на отдельных платформах или сайтах местных исполнительных органов. Новая карта объединит данные по всей стране и станет полезным инструментом как для уполномоченных органов, так и для студентов и их родителей", — отметил директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.
В настоящий момент на сайте доступна актуальная версия Карты технического и профессионального образования. Пилотный запуск запланирован на июль 2025 года.
Самое читаемое