"Сегодня подобная информация собирается только на отдельных платформах или сайтах местных исполнительных органов. Новая карта объединит данные по всей стране и станет полезным инструментом как для уполномоченных органов, так и для студентов и их родителей", — отметил директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.