Куда сходить в Алматы в 2026 году: концерты, фестивали и яркие события
В Алматы в 2026 году пройдут концерты мировых звёзд, фестивали и крупные шоу — собрали главные события.
Алматы в 2026 году станет одной из главных площадок для концертов, фестивалей и международных мероприятий. BAQ.kz собрал самые ожидаемые события года.
Алматы продолжает укреплять статус центра событийного туризма. По данным аналитиков, в 2025 году крупные мероприятия увеличивали расходы иностранных гостей до 16%, а в 2026 году город готовит ещё более насыщенную программу.
Весна: спорт, технологии и первые концерты
Сезон откроется 19 апреля забегом Almaty Half Marathon - одним из самых массовых спортивных событий города.
22 апреля в Almaty Arena выступит легендарная рок-группа Deep Purple.
4–5 мая Алматы впервые примет GITEX AI Kazakhstan - одно из крупнейших технологических событий региона, посвящённых искусственному интеллекту.
8 мая в «Атакенте» пройдёт фестиваль электронной музыки First Fest с участием Lost Frequencies, а во Дворце Республики выступит C.C. Catch.
16 мая на Центральном стадионе состоится фестиваль SOLANA с участием Flo Rida, Tyga и Busta Rhymes.
Лето: фестивали и мировые звёзды
С 11 по 14 июня в Almaty Arena покажут шоу Cirque du Soleil - современный цирк без животных.
27 июня на Первомайских прудах пройдёт фестиваль электронной музыки Satisfaction Fest, а уже 28 июня в Алматы выступит легендарная группа Megadeth.
18 июля на стадионе «Спартак» состоится концерт Ricky Martin, вместе с которым выступит Natalie Imbruglia.
Конец лета и осень: главные хиты сезона
С 21 по 23 августа на Первомайских прудах пройдёт Park Live - один из крупнейших музыкальных фестивалей с участием Gorillaz и Jack White.
Завершит сезон 5 сентября концерт Enrique Iglesias на Центральном стадионе.
Ожидается, что Алматы этим летом соберет тысячи туристов, которые усилят экономическую активность и повысят международную узнаваемость города.
