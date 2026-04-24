Алматы в 2026 году станет одной из главных площадок для концертов, фестивалей и международных мероприятий. BAQ.kz собрал самые ожидаемые события года.

Алматы продолжает укреплять статус центра событийного туризма. По данным аналитиков, в 2025 году крупные мероприятия увеличивали расходы иностранных гостей до 16%, а в 2026 году город готовит ещё более насыщенную программу.

Весна: спорт, технологии и первые концерты

Сезон откроется 19 апреля забегом Almaty Half Marathon - одним из самых массовых спортивных событий города.

22 апреля в Almaty Arena выступит легендарная рок-группа Deep Purple.

4–5 мая Алматы впервые примет GITEX AI Kazakhstan - одно из крупнейших технологических событий региона, посвящённых искусственному интеллекту.

8 мая в «Атакенте» пройдёт фестиваль электронной музыки First Fest с участием Lost Frequencies, а во Дворце Республики выступит C.C. Catch.

16 мая на Центральном стадионе состоится фестиваль SOLANA с участием Flo Rida, Tyga и Busta Rhymes.

Лето: фестивали и мировые звёзды

С 11 по 14 июня в Almaty Arena покажут шоу Cirque du Soleil - современный цирк без животных.

27 июня на Первомайских прудах пройдёт фестиваль электронной музыки Satisfaction Fest, а уже 28 июня в Алматы выступит легендарная группа Megadeth.

18 июля на стадионе «Спартак» состоится концерт Ricky Martin, вместе с которым выступит Natalie Imbruglia.

Конец лета и осень: главные хиты сезона

С 21 по 23 августа на Первомайских прудах пройдёт Park Live - один из крупнейших музыкальных фестивалей с участием Gorillaz и Jack White.

Завершит сезон 5 сентября концерт Enrique Iglesias на Центральном стадионе.

Ожидается, что Алматы этим летом соберет тысячи туристов, которые усилят экономическую активность и повысят международную узнаваемость города.