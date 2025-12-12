С 1 января 2026 года налоговые органы будут рассчитывать доходы казахстанцев новым способом. По словам экономиста Алдияра Саматова, это изменение затронет каждого казахстанца, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как раньше рассчитывался доход?

До настоящего времени, когда налоговики оценивали доход каждого казахстанца, они учитывали только его официальную заработную плату. Теперь Министерство финансов утвердило новые правила для выявления доходов, скрытых физическими лицами от налоговиков. Приказ называется "Об утверждении правил определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом".

Ранее сведения о доходах, если это физическое лицо, поступали в налоговый комитет через его накопления в пенсионном фонде, а если это предприниматель — через подаваемые декларации. Этот порядок сохранится, он не меняется. Кроме того, скрытые доходы будут также определяться с помощью вновь вводимого косвенного метода, – говорит экономист Алдияр Саматов.

Для чего введён косвенный метод?

Новый способ направлен на выявление скрытых доходов простых граждан и тех, кто ведёт бизнес, не регистрируясь в качестве предпринимателя.

"Основная причина – выявить денежные средства, оставшиеся в тени, и за счёт этого увеличить налоговые поступления", – говорит эксперт.

Кто попадёт под проверку?

Если у физического лица или предпринимателя нарушен порядок ведения учёта либо его документы утеряны или уничтожены, налоговые органы могут определять его доход не по прямым документам, а по косвенным признакам, то есть по имуществу, активам, расходам, доходам и другим финансовым показателям.

Это правило применяется и к физическим лицам, не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, и к лицам, занимающимся частной практикой, за период их деятельности.

Если юридическое лицо утратит свои документы по учёту доходов и расходов или они будут уничтожены, применяется этот метод. Кроме того, если физическое лицо ведёт предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, к нему также применяется косвенный метод определения доходов, – объяснил Алдияр Саматов.

Как работает новый метод?

В приказе указано, что "в случае если доходы, отражённые в налоговой отчётности физического лица, не соответствуют его расходам на личное потребление, включая расходы на приобретение имущества, органы государственных доходов, с учётом доходов прошлых периодов, определяют доход и налог на основе его расходов".

"Налоговые органы будут видеть ваш уровень потребления по всем вашим расходам – таким, как приобретённые автомобиль и недвижимость, средства, потраченные на лечение и поездки. Расходы будут сопоставляться с доходами. Если расходы окажутся больше, будут применяться косвенные методы", – говорит экономист Алдияр Саматов.

К каким данным получат доступ налоговики?

Согласно пункту 1 статьи 173 Налогового кодекса, налоговые органы могут определять доход косвенным методом путём оценки активов, имущества, обязательств, доходов и расходов, а также других объектов. В соответствии с этой нормой уполномоченный по налогам госорган – Комитет государственных доходов – будет определять фактический доход граждан на основе стоимости вновь приобретённых активов, произведённых расходов, движения средств по банковским счетам, мобильных переводов, депозитов и других накоплений.

При расчётах налоговики будут обращаться к широкому спектру источников информации. Как указано в приказе, органы государственных доходов для выявления "теневых" объектов будут использовать данные:

• об остатках и движении денежных средств на банковских счетах физического лица;

• о расходах на погашение вознаграждений (процентов) по кредитам и ипотечным жилищным займам, предоставленным физическому лицу;

• об имуществе физических лиц, расположенном на территории Казахстана;

• о расходах на медицину и образование;

• о сделках и договорах, в том числе договорах страхования;

• о приобретении физическим лицом ценных бумаг и сделках с биржевыми товарами;

• о перечислениях и выплатах по социальным платежам;

• о принадлежащем ему имуществе, расположенном на территориях иностранных государств, в том числе в офшорных зонах;

• сведения из форм налоговой отчётности и деклараций, представленных физическими и юридическими лицами;

• данные, полученные по результатам налогового и таможенного контроля, в том числе в отношении лиц, заключавших сделки с данным физическим лицом, а также по взаиморасчётам, в результате которых у физического лица возникла дебиторская или кредиторская задолженность;

• а также сведения, поступившие из иных источников информации и подтверждённые документально.

Если расход больше дохода...

Если официальный доход человека соответствует его расходам, вопросов не возникает. А если расходы превышают доход, налоговые органы будут рассматривать эту разницу как скрытый доход и взыскивать с неё налог.

Если расходы физического лица или предпринимателя не соответствуют доходам, заявленным в их декларациях или проверяемым доходам, налоговые органы могут начислить 10 процентов индивидуального подоходного налога на разницу между фактически определённым доходом и заявленным. Если же речь идёт о юридическом лице, в зависимости от налогового режима будут начисляться соответствующие налоги, – сказал экономист.

Также Алдияр Саматов сообщил, что за ведение предпринимательской деятельности без регистрации будет взиматься штраф.

Если ваши расходы значительно превышают доходы, естественно возникает вопрос: "Откуда вы взяли деньги на эти расходы?" Возможно, вы взяли кредит – тогда проверят кредитную историю. Возможно, у вас есть незарегистрированный бизнес – тогда налоговые органы примут меры, чтобы вы его зарегистрировали. За ведение бизнеса без регистрации будет наложен штраф. Далее придётся платить налоги уже как предпринимателю, – пояснил специалист.

Совет экономиста