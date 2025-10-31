Куда уезжают работать казахстанцы?
По итогам девяти месяцев 2025 года около 156 тысяч граждан Казахстана трудятся за рубежом, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на площадке СЦК, передает BAQ.KZ.
Большая часть казахстанцев работает в Российской Федерации — 128 тыс. человек, далее следуют Республика Корея — 15 тыс., Польша — 2,6 тыс., Великобритания — 1,4 тыс. человек.
"Глава государства подписал закон о ратификации Соглашения с Катаром о регулировании трудоустройства казахстанских работников. В начале года был подписан меморандум с Великобританией. Также ведётся работа по заключению аналогичных соглашений с Южной Кореей, Саудовской Аравией, ОАЭ, Словакией, Японией, Швецией, Италией, Норвегией, Польшей, Чехией, Румынией и Финляндией", — отметил Ертаев.
В настоящее время в Казахстане около 400 агентств занятости занимаются трудоустройством граждан за границей. Разрабатываются законодательные поправки для регулирования их деятельности и повышения защиты прав казахстанских работников за рубежом.
