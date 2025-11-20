Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
Председатель Сената Маулен Ашимбаев призвал к прозрачности использования бюджетных средств, выделяемых квазигосударственным компаниям "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму", передаёт BAQ.KZ.
Несмотря на внушительные финансовые поступления этих организаций, им продолжают предоставлять дополнительные государственные средства, вызывая вопросы о рациональности расходов.
"Механизмы сбора и использования парафискальных платежей остаются непрозрачными, а отчетность по расходам предоставляется нерегулярно. Это снижает доверие общества и создаёт риски неэффективного использования средств", — подчеркнул спикер Сената.
В обществе растёт ожидание более детальной отчетности и контроля над тем, куда уходят сотни миллиардов тенге, выделяемых на развитие инфраструктуры и социальных программ.
Ранее депутат Нурия Ниязова заявила, что сборы "КазАвтоЖол" и "Атамекен" уходят мимо бюджета.
