На заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов зачитал депутатский запрос заместителю Премьер-Министра — Министру культуры и информации Аиде Балаевой, передаёт BAQ.KZ.

Запрос посвящён проблеме прозрачности иностранных грантов и рискам для национальной безопасности.

Депутат Магеррам Магеррамов обратил внимание на недавно опубликованный реестр получателей иностранного финансирования за первые шесть месяцев 2025 года. Согласно документу, 186 физических и юридических лиц, включая правозащитные организации, медиа-структуры и дочерние представительства иностранных НПО, регулярно получают средства из-за рубежа.

"Данные вызывают глубокую тревогу за информационный суверенитет и национальную безопасность. Сколько конкретно получают эти организации, никто не знает. По оценкам СМИ, это порядка 60 миллионов долларов в год. Только USAID за 10 лет перечислил более 150 миллионов долларов. Куда уходят эти средства, кто и как контролирует их расходование? Существующий реестр лишь фиксирует факт получения, но не раскрывает источники, суммы, цели проектов и налоговую отчетность. Это не инструмент открытости, а формальность. Текущий механизм контроля охватывает только первые звенья цепочки. Деньги приходят в филиалы иностранных организаций, а оттуда распределяются в виде вторичных грантов. Конечные получатели, те, кто непосредственно работает с обществом, исчезают из поля зрения. Этот законодательный пробел создает гигантскую серую зону и может использоваться как для поддержки социальных инициатив, так и для деструктивного влияния - насаждения чуждой идеологии, разжигания розни и подрыва единства", — подчеркнул мажилисмен.

Мажилисмен Магеррамов подчеркнул парадокс текущей ситуации:

"Получается лицемерие, когда активисты, получающие деньги из-за рубежа, требуют прозрачности от государства, в то время как собственное финансирование скрыто. Это настоящая информационная война, где наше право на суверенное развитие пытаются купить иностранными грантами", — рассказывает депутат.

Фракция Народной партии требует законодательных изменений, предусматривающих:

• раскрытие информации о донорах и суммах грантов по каждому получателю;

• детальное описание целей, задач и ожидаемых результатов проектов;

• публичную ежегодную отчетность с независимым аудитом;

• контроль за налоговыми отчислениями;

• ужесточение ответственности за сокрытие или предоставление недостоверной информации.