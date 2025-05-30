В отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Ескельдинского района Жетысуской области выявлены серьёзные нарушения на сумму 417,2 миллиона тенге, передаёт BAQ.KZ.

Из общей суммы 341,8 миллиона тенге оказались необоснованными выплатами. Деньги были потрачены на якобы выполненные работы, которые на самом деле не были выполнены. Так, в учреждении отсутствует наружное освещение, не завершены отделочные работы, а оплаченный дизель-генератор так и не был поставлен.

Оставшиеся 75,4 миллиона тенге связаны с нарушением процедур: не были соблюдены сроки исполнения договоров, а заказчик не предпринял мер для привлечения поставщиков к ответственности. В частности, не был подан судебный иск о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок.

По итогам проверки учреждению выдано предписание устранить выявленные нарушения. Материалы дела направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Таким образом, в отделе культуры Ескельдинского района обнаружены серьёзные злоупотребления, которые привели к существенным финансовым потерям и невыполнению работ, финансирование которых было произведено за счёт бюджета.