Акимат Атырау прокомментировал жалобы жителей на неубранную траву и неудовлетворительное состояние городских территорий, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее в социальных сетях горожане заявили, что, несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств на санитарную очистку и покос травы, во многих микрорайонах остаются запущенные участки. Пользователи отмечали, что траву либо не косят, либо после покоса не убирают, а также ставили под сомнение эффективность работы подрядных организаций.

В акимате на запрос редакции BAQ.KZ сообщили, что в прошлом году работы по покосу травы и очистке территорий выполняло ТОО «AG Disinfection». В 2025–2026 годах эти функции переданы ТОО «Спецавтобаза».

«Данная организация ежедневно осуществляет уборку улиц, общественных мест и других территорий города. По поступающим от жителей жалобам на указанных участках в обязательном порядке проводятся работы по уборке и покосу травы. Для этого подрядным организациям даются конкретные поручения и осуществляется соответствующий контроль», - сообщили в акимате на запрос редакции BAQ.KZ.

Власти заверили, что по обращениям жителей работы на проблемных участках проводятся в обязательном порядке. При этом жителям напомнили, что направить жалобы можно через единый контакт-центр 109. По каждому обращению проводится проверка, и при необходимости организуются дополнительные работы.