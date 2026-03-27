В Атырау жители пожаловались на неудовлетворительное состояние городских территорий — несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств на покос и уборку травы, во многих районах города остаются запущенные участки, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что произошло

Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное в Instagram-паблике Budetgrom_, под которым пользователи активно делятся своими наблюдениями. По словам жительницы города Олеси Вертинской, ситуация вызывает серьёзные вопросы к качеству выполненных работ и их контролю.

«В нашем городе ежегодно выделяются значительные бюджетные средства на очистку территорий от травы - это тротуары, дворы, общественные пространства. По документам всё должно быть ухожено и приведено в порядок. Но реальность совсем другая: во многих местах трава не убрана, территории запущены», - говорится в обращении.

Жители задаются вопросами, куда были направлены выделенные средства, кто контролирует исполнение работ и какие подрядные организации получили финансирование.

В опубликованном видео женщина также призывает к более жёстким мерам в отношении подрядчиков и ответственных лиц.

«Вот эти подрядчики, кто там выиграл тендер, подавайте на них в суд за ненадлежащую уборку, а также на руководителей, которые принимали работу за прошлый год», - заявила она.

Комментарии других жителей

Пользователи соцсетей также поддержали критику. В комментариях отмечается, что подобная ситуация наблюдается в разных микрорайонах города.

«Такое состояние тротуаров в каждом микрорайоне, иногда траву косят и там же оставляют, никто её не убирает», - написал один из пользователей.

Другие пользователи выразили сомнения в прозрачности тендерных процедур.

«Пожалуйста, не говорите, что кто-то честно выиграл тендер. Все прекрасно понимают, как это работает», - отметил житель города.

Жители подчёркивают, что имеют право видеть реальные результаты за потраченные бюджетные средства и требуют провести проверку, опубликовать отчёты о проделанной работе и привлечь к ответственности виновных лиц.

Редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в акимат города Атырау.