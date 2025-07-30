В июле 2025 года государственные учреждения Казахстана потратили миллиарды тенге на строительство, ремонт и реконструкцию школ, дорог и коммунальных учреждений. Корреспондент BAQ.KZ проанализировал сайт госзакупок и выбрал пятерку самых дорогих тендеров месяца, отражающих текущие приоритеты бюджета.

Школа в селе Бозой: 2,7 млрд тенге

Самая дорогая закупка июля – строительство школы на 320 мест в селе Бозой Шалкарского района Актюбинской области. Контракт на 2 727 401 182 тенге заключило областное управление строительства.

Контракт отмечен как "корректировка", что может говорить о дополнительной смете или удорожании уже утвержденного проекта.

Тепло для Караганды – 2,69 млрд тенге

В Караганде продолжается масштабная модернизация систем теплоснабжения. На строительство центрального теплового пункта и подводящих тепловых сетей в микрорайоне "Панель центр" потратят 2 690 671 482 тенге.

Проект ведёт городской отдел ЖКХ. На фоне проблем с изношенной инфраструктурой в шахтёрской столице вложения в тепло выглядят логичными.

Однако, по мнению специалистов, такие суммы – лишь капля в море.

Председатель Казахстанской ассоциации энергоремонтных, проектных, инжиниринговых компаний и производителей энергетического оборудования Сергей Агафонов считает, что 2,69 миллиарда тенге на систему теплоснабжения в Караганде и 1,27 миллиарда тенге на замену кабелей в Астане выглядят крайне скромно на фоне Нацпроекта на 14 триллионов тенге.

"Я рассчитывал увидеть более интенсивное освоение. Даже немного удручает, что цифры такие малые. Нужно понимать: для школ – это может быть много, но для энергетики – ничтожно мало. Я об этом везде говорю: действующая система тарифообразования, к сожалению, препятствует масштабным инвестициям. Она не мотивирует естественных монополистов вкладываться в серьёзную модернизацию. Это системная проблема, которая тормозит реформу отрасли", – комментирует Сергей Агафонов.

Дороги Астаны: 2,5 млрд на очередной "участок"

Столица не отстаёт. На очередную – уже четвёртую – очередь реконструкции улиц в жилом массиве Комсомольский направят 2 523 915 118 тенге. Улицы Е355, Е32 и Е489 нуждаются в завершении строительства.

Это не первый миллиард, вложенный в эту часть города. Проект тянется с 2022 года, и его окончание постоянно сдвигается.

Алматы: реконструкция школ – 2,36 и 2,23 млрд

Алматинский бюджет в июле отличился сразу двумя крупными тендерами. Оба на реконструкцию школ. Здание школы №124 в Алмалинском районе обойдётся в 2 362 618 546 тенге, а школа-гимназия имени Сатпаева – в 2 234 946 841 тенге. Общая сумма – почти 4,6 млрд тенге на реконструкцию двух объектов.

В то время как многие школы страны страдают от нехватки мест и перегрузки, в Алматы выбирают путь дорогих реконструкций вместо нового строительства.

Другие крупные траты июля

2 млрд тенге и 1,75 млрд тенге – еще два тендера от акимата Алматы, связаны со строительством нежилых зданий.

1,6 млрд тенге – установка автоматизированной системы мониторинга выбросов на МАЭК в Актау. На фоне частых выбросов и жалоб местных жителей проект выглядит своевременным, но требующим прозрачности.

1,3 млрд тенге – ремонт подъезда к селу Каскат в Костанайской области. Закупка выглядит "рядовой", если бы не цена – более миллиарда тенге за 21 км.

1,27 млрд тенге – замена кабелей в Астане. Очередное напоминание о том, что энергетическая система требует срочной модернизации.

Если судить по крупным закупкам, Казахстан в июле делал ставку на образование, инфраструктуру, экологию. Направления приоритетные, главное, чтобы реализация проходила прозрачно, обоснованно и с отчётностью перед гражданами.