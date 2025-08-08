Казахстанские дети, на чьи имена с 2024 года открыты счета в рамках программы "Нацфонд – детям", уже потратили на жильё и образование около 16,5 млн долларов, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства нацэкономики, средства направлялись преимущественно на оплату первоначальных взносов по ипотеке, строительство или покупку жилья, а также обучение в колледжах и университетах страны.

В ведомстве отметили, что каждый ребёнок в Казахстане ежегодно получает на свой счёт часть доходов Национального фонда. Накопления можно использовать по достижении совершеннолетия на строго определённые цели — улучшение жилищных условий или получение образования.

В министерстве добавили, что, несмотря на сравнительно небольшой срок действия программы, спрос на использование этих средств оказался высоким. Эксперты связывают это с ростом цен на недвижимость и платные образовательные услуги.

В рамках улучшения жилищных условий средства чаще всего использовались для следующих целей: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 76 954 заявления на сумму 10,32 млн долларов США), внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 619 заявлений на сумму 77,82 тыс. долларов США, приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 478 заявлений на сумму 57,02 тыс. долларов США.

Основными направлениями использования средств в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 41 870 заявлений на сумму 5,29 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 4 163 заявления на сумму 475,14 тыс. долларов США), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 1 284 заявления на сумму 151,67 тыс. долларов США).