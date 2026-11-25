Масло, оставшееся после жарки, можно не выливать в раковину. В Астане его принимает экопространство EcoHub, а партнёры потом варят из него хозяйственное мыло. Пространство работает в столице больше года, жители сдают сюда вторсырьё и могут увидеть, как оно получает вторую жизнь. Сегодня в EcoHub провели экскурсию для школьников. О работе экопространства рассказала руководитель столичного проекта Айгерим Жарылгапова, сообщает акимат Астаны.

Что принимают

В EcoHub принимают бумагу, картон, тетрапак, алюминий, металл, стекло, батарейки и пластик с маркировкой № 1, № 2, № 4 и № 5, мягкий и твёрдый. Отдельно можно принести отработанное подсолнечное масло.

Перед сдачей сырьё нужно рассортировать по видам. Оно должно быть чистым и сухим, без остатков жидкости и жирных пятен. Специальная упаковка не нужна.

«Важно разделять сырье, поскольку разные виды отходов передаются разным переработчикам. Часть перерабатывается в Астане, а например, стекло и батарейки отправляем в Алматы», – пояснила Айгерим Жарылгапова.

Кроме пункта приёма, в EcoHub проводят мастер-классы и бесплатные экскурсии, на которых объясняют правила раздельного сбора. Можно стать волонтёром, после 30 часов работы участникам выдают сертификат.

Крышки на велосипеде

В самом EcoHub перерабатывают только пластиковые крышки. Для этого в пространстве поставили велошредер. Посетители крутят педали, и крышки превращаются в крошку. Из неё делают брелоки, подставки для телефонов и другие изделия, их можно купить прямо на месте.

Остальное сырьё уходит партнёрам-переработчикам. Из алюминиевых банок в Казахстане отливают казаны и радиаторы, из бутылок делают синтетическую нить. Из пластика получаются столешницы, скамейки, шахматы и стеновые панели, а из масла после жарки варят хозяйственное мыло.

С чего начать

Тем, кто только хочет прийти к экологической осознанности, руководитель проекта Айгерим Жарылгапова дала несколько простых советов.