В Кызылординской области продолжают сокращать площади под влаголюбивыми культурами. В этом году посевы риса уменьшили почти на 11 тысяч гектаров, заменив их менее водоемкой зерновой кукурузой, передает BAQ.KZ.

О ходе вегетационного периода в регионе ознакомился министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, который находится с рабочей поездкой в области.

На встрече с акимом Кызылординской области Муратом Ергешбаевым обсуждались вопросы прохождения поливного сезона, внедрения водосберегающих технологий и модернизации гидротехнической инфраструктуры.

Как сообщили в министерстве, в 2026 году площадь посевов риса сокращена на 10,9 тыс. гектаров по сравнению с прошлым годом и составляет 70 тыс. гектаров. Освободившиеся площади в основном заняла зерновая кукуруза, которая требует значительно меньше воды.

Стороны также рассмотрели проект строительства водохранилища «Караозек» в Казалинском районе. Оно позволит обеспечить водой 31 тыс. гектаров сельхозугодий и 120 тыс. гектаров сенокосов и пастбищ. Проект планируется реализовать при поддержке Исламского банка развития.

Во время поездки министр посетил сельхозпредприятия Жалагашского и Кармакшинского районов, где ознакомился с ходом поливного сезона и внедрением современных технологий орошения. Фермеры сообщили, что получают поливную воду своевременно и в необходимых объемах, а также поблагодарили Министерство водных ресурсов и областной филиал РГП «Казводхоз» за эффективную организацию распределения воды.

По словам Нуржана Нуржигитова, в условиях изменения климата регионам необходимо соблюдать установленные лимиты водопользования, постепенно сокращать площади под влаголюбивыми культурами, диверсифицировать структуру посевов и активнее внедрять водосберегающие технологии.

Министр подчеркнул, что водные ресурсы необходимы не только сельскому хозяйству. Часть воды используется для поддержания рыбного хозяйства, природоохранных попусков и сохранения уровня Северного Аральского моря.