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Куланов перевезли из «Алтын-Эмеля» в резерват «Иле-Балхаш»

15 Сентября 2026, 08:57
АВТОР
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Комитет лесного хозяйства 15 Сентября 2026, 08:57
15 Сентября 2026, 08:57
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Фото: Комитет лесного хозяйства

Куланов переместили из государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Это сделано для сохранения популяции животных и расширения их естественного ареала.

Животных доставили на новую территорию и выпустили в естественную среду обитания. Специалисты продолжат наблюдать за их адаптацией, перемещением и общим состоянием. Переселение куланов направлено на восстановление их естественной популяции, расширение ареала и сохранение биоразнообразия Казахстана.

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