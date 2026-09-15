Куланов перевезли из «Алтын-Эмеля» в резерват «Иле-Балхаш»
15 Сентября 2026, 08:57
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15 Сентября 2026, 08:5715 Сентября 2026, 08:57
100Фото: Комитет лесного хозяйства
Куланов переместили из государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Это сделано для сохранения популяции животных и расширения их естественного ареала.
Животных доставили на новую территорию и выпустили в естественную среду обитания. Специалисты продолжат наблюдать за их адаптацией, перемещением и общим состоянием. Переселение куланов направлено на восстановление их естественной популяции, расширение ареала и сохранение биоразнообразия Казахстана.
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