Куланов перевезли из «Алтын-Эмеля» в резерват «Иле-Балхаш»

Куланов переместили из государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Это сделано для сохранения популяции животных и расширения их естественного ареала.

Животных доставили на новую территорию и выпустили в естественную среду обитания. Специалисты продолжат наблюдать за их адаптацией, перемещением и общим состоянием. Переселение куланов направлено на восстановление их естественной популяции, расширение ареала и сохранение биоразнообразия Казахстана.