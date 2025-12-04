Раритетный Aston Martin DB5, купленный в 1973 году всего за девятьсот фунтов, спустя полвека превратился в автомобиль стоимостью около одного миллиона фунтов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на The Independent. Его владелец — 19-летний тогда сварщик из Уэльса Джон Уильямс — мечтал о машине Бонда и сумел воплотить мечту, но уже через четыре года работа на Ближнем Востоке заставила его оставить автомобиль гнить на подъездной дорожке.

С годами легендарный DB5 превратился в металлический скелет, на котором играли местные дети. Но в 2022 году Уильямс решился вернуть "девушке Бонда" былую славу и отправил её на полную реставрацию в Aston Martin Works. Специалисты потратили более двух с половиной тысяч часов, полностью перебрав кузов, салон и механические узлы.

Сегодня полностью восстановленный серебристый DB5 — в том самом культовом цвете Silver Birch — снова выглядит как герой кино. В Aston Martin считают, что его рыночная стоимость теперь может достигать одного миллиона фунтов. Сам Уильямс говорит, что спустя почти пятьдесят лет впервые снова сел за руль своей мечты: "Моя девочка вернулась. И она прекрасна".