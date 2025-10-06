  • 6 Октября, 16:53

Культовый боевик "Доспехи Бога" с Джеки Чаном будут снимать в Алматы

Казахстан стал площадкой для большого кинопроекта с участием мировой звезды, передает BAQ.KZ.

Sәlem Entertainment официально подтвердила: легендарный Джеки Чан прибыл в Алматы, чтобы работать над новым фильмом — "Доспехи Бога: Ультиматум".

Это четвёртая часть культовой приключенческой саги, которая десятилетиями собирала миллионы фанатов по всему миру. И теперь — впервые в истории — продолжение культового фильм будет сниматься в Казахстане.

"Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алматы. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы — "Доспехи Бога: Ультиматум"!" — заявили в Sәlem Entertainment.

