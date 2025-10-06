Казахстан стал площадкой для большого кинопроекта с участием мировой звезды, передает BAQ.KZ.

Sәlem Entertainment официально подтвердила: легендарный Джеки Чан прибыл в Алматы, чтобы работать над новым фильмом — "Доспехи Бога: Ультиматум".

Это четвёртая часть культовой приключенческой саги, которая десятилетиями собирала миллионы фанатов по всему миру. И теперь — впервые в истории — продолжение культового фильм будет сниматься в Казахстане.