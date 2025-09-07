Американский режиссёр Джим Джармуш получил главный приз Венецианского кинофестиваля — "Золотого льва" — за картину "Отец мать сестра брат", посвящённую семейным отношениям, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Фильм, состоящий из трёх новелл с участием Кейт Бланшетт, Адама Драйвера и других звёзд, не считался фаворитом, но обошёл ленту о трагической гибели палестинской девочки "Голос Хинд Раджаб" тунисского режиссёра Каутер Бен Ханья, которой достался гран-при.

В других номинациях награды получили Тони Сервилло — как лучший актёр за фильм Паоло Соррентино La Grazia, и Синь Чжилэй — как лучшая актриса за роль в китайской драме Солнце встает над всеми нами. Приз за дебют достался российской режиссёрке Насте Коркия за картину Короткое лето, снятую о жизни в глубинке на фоне второй чеченской войны. На церемонии она выступила с антивоенной речью, напомнив о продолжающейся войне в Украине.

Часть громко обсуждавшихся лент осталась без наград — среди них и "Кремлёвский волшебник" с Джудом Лоу в роли Владимира Путина. Специальный приз жюри получила картина "Под облаками" Джанфранко Рози, а за лучший сценарий были отмечены Валери Донзели и Жиль Маршан (На работе).