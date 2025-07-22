Культура должна говорить на языке цифровой эпохи - Аида Балаева
По словам Аиды Балаевой, цифровизация — это надёжный способ сохранить наследие.
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Учреждения культуры в Казахстане активно адаптируются к цифровой эпохе, заявила министр культуры и информации Аида Балаева в интервью газете Aiqyn, передает BAQ.KZ.
Скоро в стране заработает единый виртуальный портал музеев — E-museum. Благодаря этой платформе пользователи со всего мира смогут в интерактивном формате и с помощью 3D-моделей знакомиться с культурным наследием Казахстана.
"Если культура не будет цифровой — она замкнётся в себе. Современное поколение воспринимает информацию визуально и интерактивно. Поэтому, если хотим привлечь молодёжь к национальной культуре, нужно говорить с ней на её языке — в цифровой среде", — подчеркнула Балаева.
По её словам, цифровизация — это также надёжный способ сохранить наследие: бумага и рукописи со временем изнашиваются, а электронные версии можно хранить вечно и делать доступными из любой точки мира.
Министр также отметила, что модернизация туристической инфраструктуры, включая внедрение электронных билетов, Face ID и турникетов в мавзолее Айша-биби, позволила только за май-июнь заработать 4,3 млн тенге.
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