В Санкт-Петербурге открылся XI Международный форум объединённых культур, передает BAQ.KZ. В этом году он проходит под девизом "Возвращение к культуре – новые возможности" и стал площадкой для откровенного диалога о наследии, цифровизации и креативной экономике.

Казахстанскую делегацию возглавила министр культуры и информации Аида Балаева. В своём выступлении она подчеркнула, что культура объединяет народы и вдохновляет, но не должна становиться политическим инструментом.

Мы видим, что за последние десятилетия глобализация, цифровизация, урбанизация меняют нашу жизнь. Эти процессы открывают новые формы взаимодействия, но, одновременно, несут риск утраты традиций и исторической памяти. Именно поэтому возвращение к культуре сегодня означает не только сохранение наследия, но и его адаптацию к современному миру, — сказала министр.

На полях форума Балаева встретилась с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой. Стороны обсудили перспективы гуманитарного сотрудничества. Уже в октябре в России пройдут Дни культуры Казахстана: в Новой Третьяковке откроется выставка из музея Кастеева, Малый театр покажет "Парасат майданы", зрителям представят новые казахстанские фильмы, а завершит программу гала-концерт мастеров искусств.

Министры договорились развивать партнёрство и укреплять культурный обмен между двумя странами.