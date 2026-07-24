Культура объединяет страны: Юные артисты представили Казахстан в Турции

Выступления творческих коллективов за рубежом, участие в международных фестивалях, образовательных обменах и культурных форумах позволяют не только знакомить зарубежную аудиторию с национальным наследием, но и укреплять гуманитарные связи между государствами. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Особое место в этом направлении занимает сотрудничество Казахстана и Турецкой Республики. Общность исторических корней, культурная близость и активный политический диалог создают прочную основу для реализации совместных проектов в сфере искусства, образования и молодёжной политики. Сегодня эти отношения получают развитие не только на уровне государственных институтов, но и благодаря инициативам регионов, творческих коллективов и образовательных центров.

Одним из ярких примеров такого сотрудничества стала международная культурно-познавательная поездка, прошедшая с 17 по 22 июля в Анкаре.

Енбекшиказахский район представил Казахстан

Особую значимость событию придаёт тот факт, что именно воспитанники детского творческого центра «Балауса» из села Байдибек би Енбекшиказахского района Алматинской области были приглашены представлять Казахстан на международной культурной площадке. Для юных артистов это стало признанием высокого уровня их подготовки, а для района — возможностью заявить о себе далеко за пределами страны.

Творческий центр «Балауса», открытый в 2021 году в рамках программы ArtSport, за короткое время стал площадкой, где дети получают возможность раскрывать свои таланты, изучать национальную культуру и выступать на крупных сценах. Сегодня центр уже представляет Казахстан на международном уровне.

Под руководством основателя и директора центра Макпал Сейтжановой юные артисты подготовили насыщенную концертную программу. Они исполнили казахские народные песни, национальные танцы, а также кюи на традиционных музыкальных инструментах. Каждое выступление знакомило турецкую публику с культурой, историей и традициями казахского народа.

Культурная дипломатия в действии

Сегодня культура становится одним из самых эффективных инструментов укрепления международных отношений. Если официальная дипломатия выстраивает межгосударственный диалог, то искусство помогает устанавливать доверие между людьми, создавая прочную основу для дальнейшего сотрудничества.

Именно поэтому Казахстан уделяет всё больше внимания участию творческих коллективов в зарубежных проектах. Через музыку, танец, народное искусство и национальные традиции формируется современный образ страны — открытой, самобытной и богатой культурным наследием.

Выступления детей вызывают особый интерес зарубежной аудитории, поскольку именно они наиболее искренне передают национальный колорит и становятся настоящими послами своей страны.

Высокая оценка турецкой стороны

В мероприятии приняли участие представители государственных органов Турции, руководители образовательных учреждений, общественные деятели, представители международных организаций и жители Анкары.

Концертная программа казахстанской делегации получила широкий общественный отклик. Зрители тепло встречали каждое выступление, а турецкие средства массовой информации подробно рассказали о визите юных артистов из Казахстана.

Большое внимание было уделено не только концертной программе, но и вопросам дальнейшего сотрудничества.

В рамках визита состоялась встреча казахстанской делегации с руководством Департамента образования Турции. Во время переговоров обсуждались перспективы реализации совместных проектов, обмена творческими коллективами, проведения международных фестивалей и развития образовательных инициатив.

Такие встречи становятся важным шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества между двумя братскими государствами.

Больше, чем концерт

Поездка не ограничилась выступлениями. Для участников была организована культурно-познавательная программа, включавшая посещение исторических памятников и знаковых мест Анкары.

Знакомство с историей Турции, её культурой и традициями позволило детям расширить кругозор, приобрести опыт международного общения и лучше понять особенности другой страны.

Особого внимания заслуживает высокий уровень организации визита. Турецкая сторона полностью взяла на себя расходы по проживанию, питанию, транспортному обслуживанию, экскурсионной программе и обеспечению безопасности участников. Родители юных артистов оплатили только стоимость авиаперелёта.

Этот жест стал ещё одним подтверждением традиционного турецкого гостеприимства и уважительного отношения к казахстанским гостям.

Признание и новые перспективы

По итогам поездки все участники получили дипломы, благодарственные письма и памятные подарки. Благодарностями были отмечены и родители воспитанников за поддержку детского творчества и вклад в развитие международного культурного сотрудничества.

Основатель и директор детского творческого центра «Балауса» Макпал Сейтжанова отмечает, что когда дети выходят на сцену за пределами своей страны, они представляют не только свой коллектив, но и весь Казахстан.

«Для нас большая честь, что именно воспитанники нашего центра получили возможность представить национальную культуру в Турции. Мы увидели искренний интерес к казахскому искусству, почувствовали тёплый приём и убедились, что язык культуры понятен каждому человеку. Уверена, что подобные проекты должны становиться доброй традицией, ведь они укрепляют дружбу между нашими народами и открывают новые возможности для сотрудничества», - сказала она.

Культура как мост дружбы

Сегодня международные культурные проекты становятся неотъемлемой частью внешнего гуманитарного сотрудничества Казахстана. Они помогают укреплять авторитет страны, развивать творческий обмен, поддерживать талантливую молодёжь и формировать положительный образ государства на мировой арене.

Поездка воспитанников центра «Балауса» в Турцию стала ещё одним подтверждением того, что именно через культуру рождается взаимопонимание между народами, а талантливые дети становятся настоящими послами дружбы, достойно представляя Казахстан далеко за его пределами.

Подобные культурные инициативы Казахстан реализует и с другими странами. Казахстанские творческие коллективы регулярно принимают участие в международных фестивалях и конкурсах в Китае, Южной Корее, странах Европы, Центральной Азии и других государствах. Такие поездки позволяют молодым артистам обмениваться опытом с зарубежными сверстниками, знакомиться с новыми творческими направлениями и одновременно представлять национальную культуру Казахстана.

Особенно активно культурно-гуманитарное сотрудничество развивается с Китаем. Между двумя странами реализуются различные образовательные, культурные и молодёжные проекты, проводятся фестивали и творческие обмены. Взаимный интерес к национальным традициям, музыке, искусству и истории способствует тому, что контакты между представителями двух государств становятся всё более регулярными и масштабными.

Важной частью международного гуманитарного сотрудничества остаётся и образовательный обмен. С каждым годом всё больше казахстанских выпускников рассматривают возможность продолжить обучение за рубежом. Абитуриенты выбирают университеты Турции, Китая, Южной Кореи, России, стран Европы и других государств, получая возможность освоить востребованные специальности, изучить иностранные языки и приобрести международный опыт.

Выбор зарубежных вузов нередко становится продолжением уже существующих гуманитарных связей. Молодые люди, которые получают образование в другой стране, становятся участниками межкультурного диалога, знакомятся с традициями и образом жизни разных народов, а после завершения обучения могут применять полученные знания и опыт в Казахстане. Таким образом, образовательные обмены также становятся важным инструментом укрепления отношений между государствами.

Казахстан расширяет международные культурные связи

В совокупности культурные и образовательные проекты формируют устойчивые связи между молодыми поколениями разных стран. Международные поездки юных артистов, студенческие обмены, обучение за рубежом и совместные творческие инициативы создают пространство для общения и взаимного уважения. Именно такие контакты помогают выстраивать долгосрочные отношения между народами и открывают новые возможности для сотрудничества Казахстана с зарубежными партнёрами.