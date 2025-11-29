Состоялась торжественная церемония закрытия "Культурной столицы тюркского мира Актау – 2025". В числе почетных гостей были Председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым, а также министры и представители ведомств культуры стран-участниц ТЮРКСОЙ, передаёт BAQ.KZ.

Выступая на церемонии, Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подчеркнула, что статус культурной столицы стал для региона не только почетной миссией, но и возможностью представить богатство тюркского мира широкой аудитории.

"Мы с полной уверенностью можем сказать, что древний город Актау достойно справился с возложенной на него миссией. Особую роль в успешной реализации проекта сыграла последовательная культурная политика нашего Президента, направленная на укрепление единства тюркских государств и развитие гуманитарного сотрудничества. Позиция Главы государства по отношению к тюркской интеграции, основанная на конкретных инициативах в сфере культуры, науки, образования и молодёжного обмена, получила широкую поддержку и высокую оценку во всём тюркском мире. Проекты ТЮРКСОЙ, реализованные в Актау, наглядно показали, что инициативы Президента дают реальные результаты и ещё больше сближают братские народы", - сказала министр.

В течение года в Актау прошло более 30 крупных международных мероприятий, объединивших тысячи артистов, ученых и гостей. В числе них - фестивали музыки, эпоса, фольклора и танца, творческие симпозиумы и научные конференции, а также разнообразные конкурсы для детей и молодежи.

Одним из самых ярких событий года стал III Международный театральный фестиваль, в котором приняли участие девять театров из семи стран. С аншлагом прошел Международный кинофестиваль "Қорқыт ата", на котором было представлено 47 конкурсных фильмов.

Особое место в этом ряду занял Первый Международный фестиваль кукольных театров "Көшпенді қуыршағы", яркие постановки и художественные решения которого вызвали искреннее восхищение публики.

Гостеприимство Мангистау, щедрость и культурное богатство Актау особо отметил специальный гость церемонии - Председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым.

"Казахстан является не только одним из опорных столпов стабильности Тюркского мира, но и его мощным центром. Благодаря своей конструктивной роли в Организации тюркских государств, экономической устойчивости, богатому культурному наследию и устойчивому развитию, Казахстан занимает лидирующие позиции среди Тюркских стран. Видение и лидерство Его Превосходительства Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вносят огромный вклад в укрепление регионального мира, развитие многовекторной дипломатии и продвижение идеи единства Тюркского мира. Атмосфера, которую мы наблюдаем сегодня здесь, - яркое отражение этой последовательной политики и казахстанской традиции инклюзивности", - сказал он.

Проведенная в Актау работа получила высокую оценку на международном уровне. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул, что город стал символом братства и новых возможностей для всего тюркского сообщества.

"Этот год стал важным этапом, который укрепил взаимное доверие и сблизил братские народы. Для Актау он стал особенно значимым. В течение года здесь звучали песни, музыка и выступления представителей тюркских стран, отражая общее культурное пространство, которое нас объединяет. Их выступления показали разнообразие тюркской культуры и подчеркнули общность наших народов", - сказал Султан Раев.

Торжество продолжилось гала-концертом, на котором свыше 300 артистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана исполнили яркие вокальные и танцевальные номера. Программа объединила многообразие сценического искусства тюркских стран, создав атмосферу праздника и творческого единства.

После концертной программы состоялась торжественная церемония передачи титула "Культурная столица тюркского мира — 2026". Аким Актау передал этот почетный статус хокиму города Андижана (Узбекистан).