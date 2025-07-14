Культурную ценность пытались незаконно вывезти из Узбекистана в Казахстан
Ковер 1969 года не выпустили из Узбекистана.
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На железнодорожном пограничном посту "Келес" при досмотре багажа пассажира, следовавшего поездом из Узбекистана в Казахстан, был изъят ковёр, имеющий статус культурной ценности, передает BAQ.KZ.
Как сообщает пресс-служба таможенного управления Ташкента, на ковре была обнаружена надпись "IZBASKAN 1969 JIL", что сразу вызвало подозрения у сотрудников таможни. Для уточнения происхождения и значимости изделия была назначена художественная экспертиза.
Согласно заключению Агентства культурного наследия, ковер признан культурным достоянием, обладающим историческим и художественным значением, и не подлежит вывозу с территории Узбекистана. По информации ведомства, стоимость изделия оценивается в 5 миллионов сумов.
На данный момент:
- на ковёр наложен временный арест;
- материалы дела направлены в суд;
- изделие передано на хранение в Термезский археологический музей.
Отмечается, что законодательство Узбекистана запрещает вывоз объектов культурного наследия, созданных более 50 лет назад.
Таможенные органы продолжают расследование, обстоятельства инцидента уточняются.
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