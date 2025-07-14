На железнодорожном пограничном посту "Келес" при досмотре багажа пассажира, следовавшего поездом из Узбекистана в Казахстан, был изъят ковёр, имеющий статус культурной ценности, передает BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба таможенного управления Ташкента, на ковре была обнаружена надпись "IZBASKAN 1969 JIL", что сразу вызвало подозрения у сотрудников таможни. Для уточнения происхождения и значимости изделия была назначена художественная экспертиза.

Согласно заключению Агентства культурного наследия, ковер признан культурным достоянием, обладающим историческим и художественным значением, и не подлежит вывозу с территории Узбекистана. По информации ведомства, стоимость изделия оценивается в 5 миллионов сумов.

На данный момент:

на ковёр наложен временный арест;

материалы дела направлены в суд;

изделие передано на хранение в Термезский археологический музей.

Отмечается, что законодательство Узбекистана запрещает вывоз объектов культурного наследия, созданных более 50 лет назад.

Таможенные органы продолжают расследование, обстоятельства инцидента уточняются.