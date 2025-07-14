  • 14 Июля, 15:01
  • BAIGENEWS

Культурную ценность пытались незаконно вывезти из Узбекистана в Казахстан

Ковер 1969 года не выпустили из Узбекистана.

Сегодня, 14:38
АВТОР
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Таможня Узбекистана Сегодня, 14:38
Сегодня, 14:38
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Фото: Таможня Узбекистана

На железнодорожном пограничном посту "Келес" при досмотре багажа пассажира, следовавшего поездом из Узбекистана в Казахстан, был изъят ковёр, имеющий статус культурной ценности, передает BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба таможенного управления Ташкента, на ковре была обнаружена надпись "IZBASKAN 1969 JIL", что сразу вызвало подозрения у сотрудников таможни. Для уточнения происхождения и значимости изделия была назначена художественная экспертиза.

Согласно заключению Агентства культурного наследия, ковер признан культурным достоянием, обладающим историческим и художественным значением, и не подлежит вывозу с территории Узбекистана. По информации ведомства, стоимость изделия оценивается в 5 миллионов сумов.

На данный момент:

  • на ковёр наложен временный арест;
  • материалы дела направлены в суд;
  • изделие передано на хранение в Термезский археологический музей.

Отмечается, что законодательство Узбекистана запрещает вывоз объектов культурного наследия, созданных более 50 лет назад.

Таможенные органы продолжают расследование, обстоятельства инцидента уточняются.

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