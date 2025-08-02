В номинацию в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО попали подземные мечети, расположенные в Тупкараганском районе Мангистауской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По информации Министерства культуры и информации РК, еще одну номинацию планируют подать в сентябре.

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся 10 объектов культурного наследия страны. В этом году в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО внесены две новые номинации.

"Первая — индивидуальная номинация "Скальные мечети полуострова Мангистау", включающая пять подземных мечетей: Бекет-ата, Караман-ата, Шопан-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе. Вторая - транснациональная номинация "Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор", разработанная совместно с Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, включающая шесть городищ: Отырар, Сауран, Ясы, Сыганак, Жанкент и памятники Жетыасарского оазиса", - пишет Lada.kz.

Параллельно ведется подготовка серии транснациональных номинаций "Шелковый Путь: Каспийско-Волжский коридор" совместно с Азербайджаном, Туркменистаном, Ираном и Российской Федерацией.

Также в мае началась подготовка смешанной номинации культурного и природного наследия "Устюрт: природный ландшафт и охотничьи ловушки" с привлечением международных экспертов. В сентябре планируется подача номинационного досье в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.

По информации минкультуры, разработан проект Комплексного плана по сохранению материального и нематериального наследия, который проходит согласование с государственными и местными исполнительными органами. Ведется работа по внесению поправок в законодательство, направленных на предотвращение незаконных археологических работ и обеспечение сохранности культурного наследия.

В Казахстане зарегистрировано более 25 тысяч объектов историко-культурного наследия. В перечень памятников истории и культуры республиканского значения включены 265 объектов, около 12 тысяч имеют статус памятников местного значения.