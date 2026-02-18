  • Главная
  • Кумар Аксакалов потребовал усилить подготовку к паводкам: "Три лодки на весь район — недопустимо!"

Костанайская область готовится к весне и возможным половодьям, заявил аким региона Кумар Аксакалов на аппаратном совещании.

Фото: GOV.kz
Костанайская область готовится к весне и возможным половодьям, заявил аким региона Кумар Аксакалов на аппаратном совещании, сообщает BAQ.kz.
 
По прогнозам Казгидромет, в марте–апреле ожидается превышение нормы осадков и повышение температуры.
 
Аксакалов подчеркнул необходимость постоянного мониторинга осадков и снежного покрова, подготовки запасов ГСМ, техники, инертных материалов и продовольствия, а также активного проведения противопаводковых мероприятий.
 
В регионе проведена масштабная подготовка:
•Очистка русел рек, усиление дамб, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений.
•Устройство и укрепление 32 защитных валов общей протяжённостью 53,7 км на реке Тобол.
•Очищено более 2 тыс. водопропускных сооружений и 78,6 км ливневой канализации, установлено 38 водопропускных труб на дорогах.
•Созданы девять мобильных группировок ДЧС для заблаговременного реагирования в проблемных районах.
 
И. о. начальника ДЧС Костанайской области Назарали Селимов отметил, что выполнено 88 мероприятий по снижению угрозы подтопления и готовности к паводку.

