Купание едва не закончилось трагедией для двух девушек в Шымкенте
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В Шымкенте обычное купание едва не закончилось трагедией для двух девушек. В районе Карабастау их подхватило течение и начало уносить дальше от берега, передает BAQ.KZ.
Сообщение о случившемся поступило в полицию. Когда экипаж приехал на место, девушки все еще находились в воде и самостоятельно выбраться уже не могли.
Ждать помощи со стороны полицейские не стали. Инспектор Нурлан Жумабай вместе с коллегами бросился в воду. Девушек поочередно вытащили из течения и помогли добраться до берега.
Уже на суше им оказали первую помощь. История закончилась благополучно, хотя еще несколько минут в воде могли изменить все совсем иначе.
После случившегося полиция напомнила отдыхающим не заходить в опасные места, учитывать силу течения и не рассчитывать только на собственные силы во время купания.
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