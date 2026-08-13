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Купание едва не закончилось трагедией для двух девушек в Шымкенте

13 Августа 2026, 15:42
АВТОР
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Кадры из видео 13 Августа 2026, 15:42
13 Августа 2026, 15:42
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Фото: Кадры из видео

В Шымкенте обычное купание едва не закончилось трагедией для двух девушек. В районе Карабастау их подхватило течение и начало уносить дальше от берега, передает BAQ.KZ.

Сообщение о случившемся поступило в полицию. Когда экипаж приехал на место, девушки все еще находились в воде и самостоятельно выбраться уже не могли.

Ждать помощи со стороны полицейские не стали. Инспектор Нурлан Жумабай вместе с коллегами бросился в воду. Девушек поочередно вытащили из течения и помогли добраться до берега.

Уже на суше им оказали первую помощь. История закончилась благополучно, хотя еще несколько минут в воде могли изменить все совсем иначе.

После случившегося полиция напомнила отдыхающим не заходить в опасные места, учитывать силу течения и не рассчитывать только на собственные силы во время купания.

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