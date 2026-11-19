Покупка квартиры не всегда гарантирует, что она останется у нового владельца. Даже законно оформленная сделка может обернуться судебным спором, если выяснится, что продавец не имел права распоряжаться недвижимостью. Как в таком случае защитить права прежнего собственника и человека, который приобрёл жильё, не подозревая о нарушениях? Этот вопрос предложили отдельно урегулировать при разработке нового Гражданского кодекса Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

С такой инициативой выступил Арман Батраханов, научный сотрудник отдела законодательства отраслей экономики и социальной сферы Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан.

Эксперт поддержал предложение Президента Касым-Жомарта Токаева о разработке нового Гражданского кодекса, озвученное в Послании народу Казахстана. По его мнению, одним из важных направлений реформы должна стать защита права собственности, особенно в ситуациях, когда на одно имущество претендуют сразу два человека.

Купил законно, но собственник оказался другим

Речь идёт о случаях, когда недвижимость продаёт человек, который не имел права этого делать. При этом покупатель может не знать о нарушении и добросовестно полагать, что сделка законна.

Например, человек приобретает квартиру, проверяет документы и оформляет право собственности. Позже выясняется, что у недвижимости есть другой законный владелец, который требует вернуть своё имущество.

В такой ситуации возникает конфликт двух интересов: первоначальный собственник хочет восстановить свои права, а покупатель — сохранить имущество, за которое заплатил деньги.

«Особую сложность представляют ситуации, когда имущество приобретено возмездно у лица, которое не имело права его отчуждать, а приобретатель при совершении сделки не знал и не мог знать об этом обстоятельстве. В подобных случаях возникает необходимость учитывать одновременно два юридически значимых интереса: право первоначального собственника на возврат своего имущества и интерес добросовестного приобретателя, полагавшегося на законность сделки», — пояснил Арман Батраханов.

По мнению эксперта, именно такие споры требуют особенно чётких законодательных правил.

Что предлагают изменить в Гражданском кодексе

Батраханов считает, что при разработке нового кодекса необходимо согласовать нормы, регулирующие возврат имущества из чужого незаконного владения, защиту добросовестных покупателей и государственную регистрацию прав на недвижимость.

Особое значение имеет вопрос о том, как определить, действительно ли покупатель действовал добросовестно.

«На мой взгляд, при разработке нового Гражданского кодекса необходимо уделить внимание согласованности норм о виндикации, добросовестности приобретателя и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Правовое регулирование должно обеспечивать понятные критерии оценки добросовестности, предсказуемость последствий сделок и единообразие судебной практики», — отметил эксперт.

Проще говоря, законодательство должно чётко определять, в каких случаях имущество необходимо вернуть первоначальному владельцу, а когда следует учитывать интересы покупателя, который не знал и не мог знать о нарушениях.

Такие правила, по мнению Батраханова, помогут сделать последствия сделок более предсказуемыми и сократить разночтения при рассмотрении имущественных споров в судах.

Почему нельзя защищать только одну сторону

Эксперт подчёркивает, что защита добросовестного покупателя не должна автоматически лишать первоначального собственника права на имущество.

Но и интересы человека, который приобрёл недвижимость, проявив разумную осмотрительность и доверившись государственной системе регистрации, нельзя оставлять без внимания.

«При этом защита добросовестного приобретателя не должна превращаться в основание для легализации незаконного отчуждения имущества. Равным образом недопустимо игнорировать правовое положение лица, которое приобрело имущество, проявив разумную осмотрительность и доверие к установленным государством механизмам регистрации», — подчеркнул Батраханов.

По его мнению, задача нового Гражданского кодекса — найти правовой баланс между этими интересами.

«Именно точное законодательное разграничение этих ситуаций позволит укрепить гарантии права собственности», — заключил эксперт.

Таким образом, речь пока идёт не о принятом изменении законодательства, а о предложении, которое, по мнению специалиста, необходимо учесть при подготовке нового Гражданского кодекса Казахстана.