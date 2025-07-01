"Курьер спасал мир": Казнет благодарит парня за помощь потерявшейся девочке
В Казнете восхищаются поступком курьера, помогшего потерявшейся девочке.
Сегодня, 00:35
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Сегодня, 00:35Сегодня, 00:35
56Фото: Кадр видео
Видео с участием курьера из Уральска, который помог потерявшейся девочке и остался с ней до приезда полиции, стало вирусным в казахстанских социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.
На кадрах видно, как мужчина сидит рядом с ребёнком, накинув на неё свою куртку, чтобы согреть и успокоить.
"Увидела такую вот картину: девочка, видимо, потерялась, а парень накрыл её своей кофтой и ждёт полицию. Такой молодец, что не прошёл мимо", — говорится в подписи к видео.
Поступок курьера вызвал волну благодарностей и тёплых слов в комментариях:
- "Если чей-то заказ опоздал — не сердитесь. Курьер спасал мир"
- "Когда воспитали настоящего мужчину. Хвала родителям!"
- "Азатик молодец, нағыз азамат"
- "Пусть жизнь будет полна только хороших событий. Спасибо тебе, брат!"
Многие пользователи называют его настоящим героем и символом человеческого достоинства. Имя курьера пока официально не раскрыто, но в Уральске его уже окрестили "героем обычного дня". Судя по комментариям, его зовут Азат.
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