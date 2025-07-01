Видео с участием курьера из Уральска, который помог потерявшейся девочке и остался с ней до приезда полиции, стало вирусным в казахстанских социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.

На кадрах видно, как мужчина сидит рядом с ребёнком, накинув на неё свою куртку, чтобы согреть и успокоить.

"Увидела такую вот картину: девочка, видимо, потерялась, а парень накрыл её своей кофтой и ждёт полицию. Такой молодец, что не прошёл мимо", — говорится в подписи к видео.

Поступок курьера вызвал волну благодарностей и тёплых слов в комментариях:

"Если чей-то заказ опоздал — не сердитесь. Курьер спасал мир"

"Когда воспитали настоящего мужчину. Хвала родителям!"

"Азатик молодец, нағыз азамат"

"Пусть жизнь будет полна только хороших событий. Спасибо тебе, брат!"

Многие пользователи называют его настоящим героем и символом человеческого достоинства. Имя курьера пока официально не раскрыто, но в Уральске его уже окрестили "героем обычного дня". Судя по комментариям, его зовут Азат.